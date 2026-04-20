Receta de pizza de queso y champiñones de Inma en MasterChef 14

En el cuarto programa de MasterChef 14, los jueces dedicaron una prueba a la elaboración de pizzas. E Inma optó por una versión clásica con queso y champiñones pero sumando un toque de aceituna negra y mortadela. Aquí tienes todos los detalles:

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