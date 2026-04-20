Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Masterchef

Receta de pizza de queso y champiñones de Inma en MasterChef 14

  • Inma logró darle el punto perfecto a la masa de su pizza romana
  • Entra en el portal de cocina de RTVE y busca tus recetas favoritas
Receta de pizza de queso y champiñones de Inma en MasterChef 14
Receta de pizza de queso y champiñones de Inma en MasterChef 14 RTVE.es
RTVE.es

En el cuarto programa de MasterChef 14, los jueces dedicaron una prueba a la elaboración de pizzas. E Inma optó por una versión clásica con queso y champiñones pero sumando un toque de aceituna negra y mortadela. Aquí tienes todos los detalles:

Y si buscas un entrante, entra en el portal de cocina de RTVE y utiliza su buscador para encontrar el plato con el que abrir tu menú. Cientos de opciones a tu disposición.

Receta de pizza de queso y champiñones de Inma en MasterChef 14Receta de pizza de queso y champiñones de Inma en MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para la masa:
  • 450 g de harina de fuerza
  • 275 ml de agua
  • 3 g de levadura seca de panadería
  • 4 g de sal
  • Para la pizza:
  • 3 cucharadas de tomate
  • 75 g de queso parmesano
  • 75 g de queso de buffala
  • 5 champiñones
  • Aceitunas negras
  • Mortadela
  • Albahaca
  1. Para la masa:
  2. Mezclar en un bol el aceite y el agua templada.
  3. Agregar la levadura e integrar todo.
  4. Añadir la harina y la sal y mezclar hasta tener una masa homogénea.
  5. Después de amasar para integrar todo a la perfección, hacer una bola y meter en un recipiente.
  6. Dejar reposar durante, al menos, hora y media.
  7. Para la pizza:
  8. Con la masa reposada, le damos forma. Recordar que la pizza romana no tiene bordes gordos.
  9. Tras estirar la masa, agregar el tomate que previamente hemos pasado por la sarten junto a un poco de ajo.
  10. Meter la masa al horno, ya precalentado, y hornear a 200º durante 9 minutos.
  11. En paralelo, saltear los champiñones.
  12. Pasado el tiempo, añadir a la pizza la mortadela, los champiñones salteados, las aceitunas, el parmesano, el queso de buffala, mortadela y albahaca.
  13. Terminar con un toque de aceite de oliva.
Es noticia: