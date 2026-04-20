Receta de pizza de queso y champiñones de Inma en MasterChef 14

En el cuarto programa de MasterChef 14, los jueces dedicaron una prueba a la elaboración de pizzas. E Inma optó por una versión clásica con queso y champiñones pero sumando un toque de aceituna negra y mortadela. Aquí tienes todos los detalles:
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Receta de pizza de queso y champiñones de Inma en MasterChef 14Receta de pizza de queso y champiñones de Inma en MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para la masa:
- 450 g de harina de fuerza
- 275 ml de agua
- 3 g de levadura seca de panadería
- 4 g de sal
- Para la pizza:
- 3 cucharadas de tomate
- 75 g de queso parmesano
- 75 g de queso de buffala
- 5 champiñones
- Aceitunas negras
- Mortadela
- Albahaca
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- Para la masa:
- Mezclar en un bol el aceite y el agua templada.
- Agregar la levadura e integrar todo.
- Añadir la harina y la sal y mezclar hasta tener una masa homogénea.
- Después de amasar para integrar todo a la perfección, hacer una bola y meter en un recipiente.
- Dejar reposar durante, al menos, hora y media.
- Para la pizza:
- Con la masa reposada, le damos forma. Recordar que la pizza romana no tiene bordes gordos.
- Tras estirar la masa, agregar el tomate que previamente hemos pasado por la sarten junto a un poco de ajo.
- Meter la masa al horno, ya precalentado, y hornear a 200º durante 9 minutos.
- En paralelo, saltear los champiñones.
- Pasado el tiempo, añadir a la pizza la mortadela, los champiñones salteados, las aceitunas, el parmesano, el queso de buffala, mortadela y albahaca.
- Terminar con un toque de aceite de oliva.