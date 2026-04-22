La aerolínea alemana Lufthansa cancela 20.000 vuelos por la subida del precio del queroseno

El estrecho de Ormuz sigue bloqueado y eso dispara el precio del combustible de las aerolíneas. La última en recortar vuelos para este verano ha sido la alemana Lufthansa, de bandera alemana, que ha anunciado la cancelación de 20.000 vuelos en los próximos meses, hasta octubre, para ahorrar 40.000 toneladas de combustible.

El precio del queroseno se ha duplicado desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán por lo que las aerolíneas echan cuentas, y no cuadran. El queroseno vale el doble que hace dos meses, lo que supone más de un tercio del precio de los vuelos. La situación podría empeorar y pasar de un combustible caro, a tener que racionarlo por falta de suministro.

Lufthansa ya está cancelando 120 vuelos diarios, según la compañía, de rutas regionales no rentables desde Frankfurt y Munich, los principales aeropuertos del pais, pero dice que tiene combustible asegurado para las proximas semanas.

"La situación puede cambiar en cualquier momento", afirma Inés Cardenal, directora de comunicación de la Asociación de Industrias del Combustible. Las grandes compañías cruzan los dedos para que la situación no vaya a más si se prolonga el conflicto.

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo cree que en mayo habrá más cancelaciones por culpa de la falta de suministro de combustible en Europa, algo que Bruselas niega.

España es más impermeable a esta crisis porque tiene ocho refinerías que destilan el 80% del consumo. La ministra de Transición Ecológica Sara Aagesen ha asegurado que "muchas de esas refinerías están operando para maximizar la generación de queroseno". "En el caso de España solo importamos el 20% del total que consumimos", ha explicado Aagesen.

Aun así las cancelaciones de vuelos aumentan por Europa, se recortan las rutas menos rentables o suben las tarifas. Lo mismo está ocurriendo en las aerolíneas de América, Asia y Oceanía. Recargos, aumentos de tarifas y aviones en tierra, una situación al filo del verano que deja muchas vacaciones en el aire.