La aerolínea KLM suspende 160 vuelos para el próximo mes por la subida del precio del combustible

Las aerolíneas europeas acusan ya el alza de los hidrocarburos tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. La neerlandesa KLM ha anunciado este jueves que retirará de la circulación 160 vuelos el próximo mes ante el aumento de precios del crudo.

La alemana Lufthansa ha decidido eliminar "definitivamente" 27 aviones de su filial regional CityLine "para reducir las pérdidas de esta aerolínea deficitaria", ha explicado en un comunicado el grupo. Por su parte, la británica EasyJet ha explicado que sus reservas están por debajo de las del año pasado. Por lo tanto, prevé mayores pérdidas.

A principios de abril, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) destacó que el barril de combustible para aviones había pasado de venderse a 99,4 dólares el pasado 27 de febrero, un día antes del inicio de la ofensiva militar conjunta de EEUU e Israel contra Irán, a hacerlo por 195,19 dólares el 27 de marzo, lo que supone una subida del 96,36 %.

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