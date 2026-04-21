Las tres primeras semanas de MasterChef 14 han estado muy agitadas en lo que ha convivencia se refiere. Pero poco a poco, todos los aspirantes van poniendo el foco en lo puramente gastronómico. Y Camilla es un buen ejemplo. La italiana ha sacado su lado más humano y quiere dar carpetazo a su polémica relación con Javier: "Hemos decidido ir cada uno por su lado". Pero instantes después de este anuncio, Camilla confesó cuál es su objetivo dentro de MasterChef.

Pepe Rodríguez quiso saber cómo se encontraban los aspirantes después de la doble expulsión de la semana anterior. Y Camilla tomó la palabra: "Fue un choque muy fuerte". Además, en especial para la italiana la salida de Soko fue un golpe duro. Incluso la expulsada aseguró que veía a Camilla como ganadora. Y fue aquí cuando la aspirante sacó su lado más humano, una cara hasta ahora poco visible: "Para mí estar aquí es un verdadero sueño, no quiero que se acabe. Y basta porque me pongo a llorar".

Tras tomar un poco de aire, terminó su explicación entre lágrimas: "De verdad estar aquí...después de tanto tiempo viéndolo en la tele... Lo estoy disfrutando mucho. Es algo gigante a nivel de emocional, lo comparo casi cuando parí a mis hijos. Pero aquí estoy haciendo algo para mi 100%".