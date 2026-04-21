Adiós a la polémica en 'MasterChef 14': Camilla rompe definitivamente con Javier para centrarse en su sueño
- Camilla se aleja de las polémicas y confiesa cuál es su objetivo dentro del programa
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Las tres primeras semanas de MasterChef 14 han estado muy agitadas en lo que ha convivencia se refiere. Pero poco a poco, todos los aspirantes van poniendo el foco en lo puramente gastronómico. Y Camilla es un buen ejemplo. La italiana ha sacado su lado más humano y quiere dar carpetazo a su polémica relación con Javier: "Hemos decidido ir cada uno por su lado". Pero instantes después de este anuncio, Camilla confesó cuál es su objetivo dentro de MasterChef.
Pepe Rodríguez quiso saber cómo se encontraban los aspirantes después de la doble expulsión de la semana anterior. Y Camilla tomó la palabra: "Fue un choque muy fuerte". Además, en especial para la italiana la salida de Soko fue un golpe duro. Incluso la expulsada aseguró que veía a Camilla como ganadora. Y fue aquí cuando la aspirante sacó su lado más humano, una cara hasta ahora poco visible: "Para mí estar aquí es un verdadero sueño, no quiero que se acabe. Y basta porque me pongo a llorar".
Tras tomar un poco de aire, terminó su explicación entre lágrimas: "De verdad estar aquí...después de tanto tiempo viéndolo en la tele... Lo estoy disfrutando mucho. Es algo gigante a nivel de emocional, lo comparo casi cuando parí a mis hijos. Pero aquí estoy haciendo algo para mi 100%".
La mejor calzone
Después de superar las lágrimas, Camilla puso el foco en el reto que tenía por delante. Una prueba que le sonaba familiar: pizzas. Y aunque superó la primera de las batallas sin brillar, en la segunda fue la mejor. Su calzone enamoró a los jueces. En la prueba de exteriores en San Sebastián, Camilla recibió una gran valoración y ella y el equipo azul se salvaron. "No se ha notado que no habías trabajado nunca la lubina. Has sido un modelo a seguir", reconoció Pepe Rodríguez.
Esta secuencia de acontecimientos deja claro que Camilla quiere dejar atrás las inseguridades y los nervios de las primeras semanas, para centrarse en cada prueba, en cada plato y en cada elaboración.