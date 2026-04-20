Rosalía recibirá el premio a la 'Mujer del Año' en la ceremonia de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026

Rosalía, la cantante española de 33 años, recibirá el premio a la 'Mujer del Año' en la ceremonia de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, que se celebra este jueves en Miami, Estados Unidos.

En un comunicado, los organizadores han indicado que recibirá el galardón por ser "una de las voces más influyentes de su generación" y por desafiar "los límites de la música en español al fusionar tradición y vanguardia con una visión artística innovadora que ha cautivado audiencias en todo el mundo".

Rosalía se suma así a una lista de homenajeadas que incluyen a la española Lola Índigo, a las mexicanas Gloria Trevi, Julieta Venegas, Becky G y Joy (del dúo Jesse & Joy), y las puertorriqueñas Ivy Queen y Young Miko.

La artista copó de nuevo la actualidad artística con su álbum, Lux, que llegó en noviembre al primer lugar de las listas 'Top Latin Albums', 'Top Latin Pop Albums', 'Classical Albums', 'Classical Crossover' y 'World Albums'. En este marco, la organización ha subrayado que reafirma "su estatus como una fuerza cultural, generando conversación global y consolidando su reputación como una líder creativa y visionaria".