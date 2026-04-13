El 'Lux Tour' de Rosalía aterra a Barcelona
- Els fans de Rosalía fan hores de cua al Palau Sant Jordi per al primer dels quatre concerts a Barcelona
- Outfits de color blanc, perles i referències religioses marquen l'estètica de la nit
Poques hores abans de l'inici del concert de Rosalía a Barcelona, els seus seguidors ja omplen els accessos del Palau Sant Jordi. Alguns fans asseguren que fan cua des de les cinc del matí per aconseguir les millors posicions en aquest primer dels quatre concerts previstos a la capital catalana, tots amb entrades exhaurides.
Fans d'arreu d'Europa
L'expectació ha traspassat fronteres. Hi ha assistents vinguts de França, Portugal, Itàlia o Suïssa, així com de diferents punts d'arreu del país, tot i haver passat el 'Lux Tour' per aquestes capitals europees.
Estètica marcada pel blanc i les perles
Un dels elements més visibles de la jornada és la imatge dels fans. Molts han consensuat una estètica comuna basada en el color blanc, amb perles i referències religioses, en sintonia amb l'univers visual del darrer disc de la cantant.
Espectacle de gran format
El concert, que començarà a les 20:30 h, promet ser un muntatge ambiciós. Inclourà orquestra, ballet i elements operístics en un show de més d'una hora i mitja dividit en quatre actes. Una proposta escènica que busca convertir el Palau Sant Jordi en un gran temple musical.
Polèmica pel veto als mitjans
El retorn de Rosalía a Barcelona també arriba amb controvèrsia. Els mitjans audiovisuals, càmeres de televisió o fotoperiodistes, no podran accedir. Una pràctica cada vegada més habitual en grans artistes internacionals, però que genera debat en el sector. El Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Sindicat de Periodistes de Catalunya, i el Sindicat de la Imatge han denunciat que aquest fet és un veto al fotoperiodisme.
Com arribar?
L'Ajuntament recomana als assistents utilitzar el transport públic per accedir al recinte i ha habilitat autobusos llançadora des de plaça Espanya per facilitar l'arribada. Tot amb la finalitat d'evitar col·lapses a la zona.