Carlos Alcaraz a RTVE, sobre su presencia en Roland Garros: "Estamos esperando más pruebas para tomar una decisión"

Carlos Alcaraz no sabe todavía si podrá estar en Roland Garros este año. El motivo se encuentra en las molestias en la muñeca derecha que arrastra de hace semanas.

En una entrevista exclusiva a RTVE, el número dos del mundo ha reconocido estar a la espera de una prueba "crucial" para saber si podrá estar en el segundo 'Grand Slam' del año. "Estamos intentando hacer todo bien para que esa prueba salga bien", ha añadido.

“🎾 Carlos Alcaraz no asegura su presencia en Roland Garros.



El tenis murciano ha confirmado a @La1_tve que está esperando pruebas médicas para tomar una decisión.



📺 La gala de los premios Laureus, esta noche, a las 20:00 en @la2_tve pic.twitter.com/Dx3zT3bB9a“ — Teledeporte (@teledeporte) April 20, 2026

El del Palmar ha declarado estar "positivo" y "tirando de paciencia" a la espera de esas pruebas que, dice, llegarán en unos días. Aunque, a su vez, Carlitos ha señalado que esa espera se le está haciendo "un poquito larga".

Una lesión que viene de su partido en primera ronda en el torneo Conde de Godó contra el finlandés Virtanen. Un partido que acabó ganando pero en el que tuvo que pedir atención médica. Al día siguiente, salía a rueda de prensa a anunciar su retirada del torneo.

En ese momento, empezó a surgir la duda en el mundo de deporte sobre si podría estar en el Mutua Madrid Open. Finalmente, este pasado viernes anunciaba en sus redes sociales que no acudiría a la cita madrileña.

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