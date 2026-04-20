Carlos Alcaraz, Marc Márquez, Aitana Bonmatí y Kílian Jornet, los cuatro españoles que optan a los Laureus 2026

Los Premios Laureus 2026 se celebran este lunes en el Palacio de Cibeles, en Madrid, en una gala en la que cuatro deportistas españoles son candidatos para hacerse con alguno de los galardones. Carlos Alcaraz y Marc Márquez están nominados a mejor deportista masculino; Aitana Bonmatí a mejor deportista femenina y Kílian Jornet a mejor deportista de acción.

Son los cuatro nombres propios con opciones de la representación española en los considerados los Óscar de los deportes.

Entre los otros nombres destacados con opciones también se encuentran deportistas de la talla de Jannik Sinner, Tadej Pogacar, Aryna Sabalenka o Melissa Jefferson-Wooden. Todos ellos candidatos y favoritos, junto a los españoles.

Un año después de entronar al pertiguista sueco Armand Duplantis y a la gimnasta estadounidense Simone Biles como los mejores de 2025, junto al Real Madrid como el mejor equipo, el futbolista del Barcelona Lamine Yamal como revelación y a Rafa Nadal como icono, los Laureus, considerados los Óscar del deporte, vuelven a Madrid por tercer año consecutivo.

La alfombra roja, en el Palacio de Cibeles Su alfombra roja se desplegará de nuevo en el Palacio de Cibeles para desvelar a los ganadores de sus distinciones, que reconocen tanto la excelencia deportiva individual y colectiva como gestos de deportividad o iniciativas sociales mediante los valores del deporte. En esta ocasión, el tenista serbio Novak Djokovic, cinco veces ganador del Laureus al mejor deportista, oficiará como maestro de ceremonia junto a la esquiadora china Eileen Gu, tres veces campeona olímpica y también reconocida por la Academia Laureus en 2023. También será un momento emotivo la entrega del premio al regreso del año, protagonizado hace un año por la gimnasta brasileña Rebeca Andrade. Aspiran a sucederla el ciclista colombiano Egan Bernal, que sufrió un grave accidente en 2022, la atleta venzolana Yulimar Rojas, ausente en los Juegos de París 2024 por una lesión, el golfista norirlandés Rory McIlroy, la tenista estadounidense Amanda Anisimova y los británicos Leah Williamson (fútbol) y Simon Yates (ciclismo). Al escenario subirá igualmente el mejor equipo del año año, que tiene entre sus finalistas al PSG francés, ganador, entre otros títulos, de la Liga de Campeones de fútbol, el equipo europeo de la Ryder Cup de golf, McLaren como campeón de Fórmula Uno y la selección femenina de fútbol de Inglaterra.