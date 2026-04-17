Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open por su lesión en la muñeca

Las molestias en la muñeca derecha de Carlos Alcaraz no han remitido y no podrá estar en el Mutua Madrid Open 2026. Ya tuvo que retirarse hace unos días del torneo Conde de Godó tras notar malestar en la zona en el partido contra el finlandés Virtanen y este viernes ha anunciado en sus redes sociales que tampoco estará en la cita madrileña.

"Uno de los lugares más especiales"

El número dos del mundo ha asegurado que le "cuesta muchísimo" tomar esta decisión porque, para él, "Madrid es uno de los lugares más especiales del calendario." Y añade: "Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente".

Será el segundo año consecutivo en el que el tenista murciano no participará en el torneo. El año pasado, lo que le impidió estar en Madrid fue una lesión en el abductor del muslo derecho. Fue en la final del Godó de 2025 (la perdió ante Holger Rune) donde notó esas molestias.

Quien tampoco estará por segundo año consecutiva en el Mutua Madrid Open 2026 será Novak Djokovic. El tenista con más 'Grand Slams' de la historia lo anunciaba horas antes que Alcaraz también por sus redes sociales.

De esta forma, Janick Sinner podrá aumentar su distancia frente a Carlos Alcaraz en el ranking ATP. Sin embargo, el tenista italiano aún no ha confirmado su presencia en el Master 1000 de Madrid.