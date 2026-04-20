Morante de la Puebla, cogido por el cuarto toro de este lunes en La Maestranza

El diestro José Antonio Morante de la Puebla ha resultado herido por el cuarto toro de la corrida que se celebra este lunes en la plaza de La Maestranza de Sevilla, décimo festejo de la Feria de Abril.

Herido en el glúteo izquierdo

El diestro sevillano ha sido cogido cuando trataba de fijar con el capote al toro de Hermanos García Jiménez, que se le ha venido al pecho, arrollándole y, en el intento de huida, hiriéndole aparentemente en el glúteo izquierdo. Una cornada de la que se desconoce la extensión ni las posibles trayectorias.

Cogida de Morante de la Puebla en la décima corrida de la Feria de Sevilla. Joaquín Corchero Joaquín Corchero / Europa Press

El torero ha quedado bocabajo sobre el albero, echándose mano a la zona donde presumiblemente lleva la cornada, con claros gestos de dolor, hasta que las cuadrillas han acudido a su auxilio para llevarlo rápidamente a la enfermería de la plaza, donde está actualmente siendo atendido. No obstante, miembros de la cuadrilla de Morante aseguran que el torero no ha sangrado mucho.

El diestro Morante de la Puebla tras cortar una oreja durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla con reses de la ganadería de Hermanos García Jiménez Julio Muñoz / EFE

Debido a este percance de Morante, que había cortado una oreja del toro que abrió la corrida, el festejo ha quedado en un mano a mano entre Borja Jiménez, que ha paseado también un trofeo del segundo, y Tomás Rufo, que ha sido silenciado, en una tarde en la que el coso sevillano ha vuelto a colgar el lleno de "no hay billetes".