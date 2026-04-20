Morante de la Puebla, cogido por el cuarto toro de este lunes en La Maestranza
- La cornada se ha producido en el intento de huida, cuando ha sido arrollado, hiriéndole en el glúteo izquierdo
- Actualmente está siendo atendido por la enfermería de la plaza de la Maestranza de Sevilla
El diestro José Antonio Morante de la Puebla ha resultado herido por el cuarto toro de la corrida que se celebra este lunes en la plaza de La Maestranza de Sevilla, décimo festejo de la Feria de Abril.
Herido en el glúteo izquierdo
El diestro sevillano ha sido cogido cuando trataba de fijar con el capote al toro de Hermanos García Jiménez, que se le ha venido al pecho, arrollándole y, en el intento de huida, hiriéndole aparentemente en el glúteo izquierdo. Una cornada de la que se desconoce la extensión ni las posibles trayectorias.
El torero ha quedado bocabajo sobre el albero, echándose mano a la zona donde presumiblemente lleva la cornada, con claros gestos de dolor, hasta que las cuadrillas han acudido a su auxilio para llevarlo rápidamente a la enfermería de la plaza, donde está actualmente siendo atendido. No obstante, miembros de la cuadrilla de Morante aseguran que el torero no ha sangrado mucho.
Debido a este percance de Morante, que había cortado una oreja del toro que abrió la corrida, el festejo ha quedado en un mano a mano entre Borja Jiménez, que ha paseado también un trofeo del segundo, y Tomás Rufo, que ha sido silenciado, en una tarde en la que el coso sevillano ha vuelto a colgar el lleno de "no hay billetes".