La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 22 de abril con Amaia Salamanca y Eduardo Noriega como invitados

Este viernes 24 de abril se estrena en cines la película La ahorcada, un thriller dirigido por Miguel Ángel Lamata, participado por RTVE y protagonizado por Amaia Salamanca y Eduardo Noriega, invitados de hoy miércoles 22 de abril en La Revuelta de David Broncano. Sigue el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta.

Amaia Salamanca y Eduardo Noriega vuelven a La Revuelta

La madrileña y el santanderino son dos de las figuras más conocidas del panorama audiovisual español y ya saben lo que es pasar por el sofá de La Revuelta. La actriz, que visitó el programa junto a David Verdaguer, desmintió públicamente la información errónea sobre su nacimiento en Coslada, y fue protagonista indirecta de otro programa cuando el también actor Diego Martín le lanzó un mensaje durante su entrevista con Broncano: “Amaia, ya está bien…”

Por su parte, Eduardo Noriega reabrió el debate sobre la tercera pregunta clásica, ya caída en el olvido, en la que el presentador planteaba a sus invitados si eran más racistas o machistas. Además, el actor cántabro rememoró una divertida anécdota, relacionada con el susto que le preparó la actriz Michelle Jenner durante el rodaje de una película.

Ahora, Amaia Salamanca y Eduardo Noriega regresan al programa de David Broncano para presentar la película La ahorcada, participada por RTVE. Un thriller dirigido por Miguel Ángel Lamata que narra la historia de un amor oscuro y destructivo en la que una cantautora se suicida en el jardín de su amante. La película se estrena en cines este viernes 24 de abril y puedes ver el tráiler en RTVE Play.