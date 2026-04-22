La Revuelta sorprende a Lalachus con un regalo de cumpleaÃ±os inolvidable: Â¡Leonardo DantÃ©s!

Un día después de cumplir los 36 años, Lalachus ha vuelto a vivir un momento inolvidable en La Revuelta. Cuando ya pensaba que David Broncano se había vuelto a olvidar de su cumpleaños, la cómica fuenlabreña ha recibido uno de esos regalos que son experiencias para toda una vida. Conocer en persona al mismísimo Leonardo Dantés, con quien ha cantado y bailado sus grandes éxitos, “El baile del pañuelo” y “Tiene nombres mil”. Además, Jorge Ponce le ha entregado un sobre con un vale canjeable por su participación en la gran velada deportiva de “La Petanca del Año”, que se celebra este jueves 23 de abril, y un lote de productos de promoción del esperadísimo evento.

Jorge Ponce da la exclusiva y desvela la fecha y detalles de "La Petanca del año", el gran evento deportivo de La Revuelta CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)

'El baile del pañuelo' para Lalachus en La Revuelta

Se ha convertido en una de las protagonistas más virales de La Revuelta por derecho propio. Su última sección, en la que pormenorizó las distintas fases del ciclo menstrual y sus síntomas físicos y emocionales, ha causado mucho revuelo en la calle y en las redes sociales. Y probablemente vuelva a viralizarse con motivo de su 36º cumpleaños. Cuando ya estaba reprochando a David Broncano que volviera a olvidarse de su cumpleaños, como ya sucedió el año pasado, el presentador ha pedido al equipo que hicieran acopio de una especie de socarrat de regalos, manteniendo la esencia del programa, el Keep it cutre que acuñó Ignatius Farray: una camiseta plateada, un test de covid, una crema de hialurónico para la cara, unos auriculares del tren y un tupper con palmeritas… ¡que ella misma había traído!

22.08 min La Revuelta | Celebramos el cumpleaños de Lalachus

Ya estaba Lala a punto de marcharse cuando Ricardo Castella le ha ofrecido un último regalo, algo que “pensamos que te puede hacer ilusión”, sorprendiéndola al presentar, nada más y nada menos, que a Leonardo Dantés. Con su característico pañuelo en mano, el cantante y compositor pacense ha cantado junto a Lalachus su icónico éxito, “El baile del pañuelo”, una coplilla dedicada a la cumpleañera y un tango argentino modificado para referirse a Broncano, estos dos últimos con la letra escrita en un ticket del autobús. Como colofón final, la propia Lala le ha pedido que cantase “Tiene nombres mil”, otro de sus grandes éxitos, y Dantés ha querido añadir, antes de despedirse, un poema de Gustavo Adolfo Becquer.