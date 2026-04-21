Sevilla arranca con el 'alumbrao' una intensa semana de Feria de Abril en un recinto con casi 300.000 bombillas

La Feria de Abril de Sevilla ha arrancado esta medianoche con el encendido oficial de su alumbrado, que ha hecho que se enciendan al mismo tiempo las 280.000 bombillas que se han distribuido por el recinto ferial sevillano.

La apertura de la feria ha supuesto la culminación a unos trabajos que se iniciaron nada más terminar las fiestas navideñas, con el fin de no solo tener listas las casetas del Real, sino también la portada que ha levantado la empresa Heliopol, y se lleva el 10% de las bombillas del recinto.

La Feria de Abril de Sevilla ha arrancado esta medianoche con el encendido oficial de su alumbrado, que ha hecho que se iluminen al mismo tiempo las 280.000 bombillas. EFE/Raúl Caro

La portada se ha levantado en tiempo récord, mediante un sistema nuevo de conexiones de sus tubos, además de que la previsión es que esté desmontada solo unos 45 días después de terminar la feria, en el primer año desde 1968 que no la ha montado Ferrovial, la empresa que ha ido ganando cada año el concurso desde entonces.

Una portada que está inspirada en el Pabellón de Portugal de la exposición iberoamericana de 1929 y se fusiona con el cenador que edificó Carlos V en el Alcázar, con homenajes como el que recuerda el medio siglo de vida tanto de la empresa pública de transportes Tussam como del grupo Cantores de Híspalos, con diseño del arquitecto italiano Davide Gambini. Su diseño da paso a un recinto en el que se han ido colocando en los últimos días hasta 90.000 farolillos, y por el que se ha llegado a calcular que pasarán tres millones de personas hasta que el domingo próximo termine la intensa semana de fiesta en las inmediaciones de la barriada de Los Remedios de la capital andaluza.

La Feria de Abril de Sevilla ha arrancado esta medianoche con el encendido oficial de su alumbrado. EFE/Raúl Caro