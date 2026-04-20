Un hombre mata a disparos a una mujer canadiense y deja varios heridos en las pirámides de Teotihuacán, México

Un hombre armado ha matado a disparos a una turista canadiense y ha herido al menos a cuatro personas este lunes en las pirámides de Teotihuacán, uno de los destinos turísticos y arqueológicos más visitados de México, según han informado las autoridades del país. El agresor posteriormente se ha quitado la vida en el lugar.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los heridos, sin embargo, en una entrevista concedida a la cadena N+, Marco Antonio Franco Hernández, subcoordinador Nacional de Socorros de la Cruz Roja Mexicana, ha informado de que una de las personas está en estado crítico y ha sido trasladada en un helicóptero a un hospital.

“De acuerdo con información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida”, han señalado en un mensaje en redes sociales las autoridades mexicanas. Los cuatro heridos por bala son cuatro turistas extranjeras: dos colombianas, una canadiense y una ciudadana rusa.

El tiroteo se ha difundido en videos de redes sociales, donde se puede apreciar al presunto agresor en lo alto de la Pirámide de la Luna, cuando repentinamente se escuchan algunas detonaciones y una mujer grita “¡Llamen a la policía!”, mientras los turistas abandonan apresuradamente el sitio o se refugian de los disparos entre escenas de confusión.

Tras los hechos, agentes de la Guardia Nacional y de la policía del Estado de México desplegaron un operativo y acordonaron la zona arqueológica, ubicada a unos 50 kilómetros de la capital mexicana, mientras continúan las investigaciones.

Teotihuacán recibe cada año a miles de visitantes nacionales e internacionales. GETTY IMAGES