Al menos cinco muertos y diez heridos en un tiroteo dentro de un supermercado de Kiev

Al menos cinco personas han muerto y otras diez han resultado heridas en un tiroteo que ha tenido lugar en un supermercado de la capital de Ucrania, Kiev, a cargo de un hombre que ha sido abatido por las fuerzas de seguridad.

"El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, acaba de informar que el atacante que abrió fuego contra civiles en Kiev ha sido abatido", ha publicado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en sus redes sociales.

Con anterioridad, en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, avisó a la población de que el asaltante se había atrincherado dentro del supermercado.