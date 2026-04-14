Ucrania y Alemania acuerdan un paquete de ayudas para defensa de 4.000 millones de euros

Alemania y Ucrania han firmado un acuerdo de financiación para un paquete de defensa de 4.000 millones de euros. El ministro de defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov ha anunciado que Alemania colaborará con "la financiación para varios cientos de misiles Patriot y 36 lanzadores IRIS-T". "Protegerán nuestras ciudades e infraestructuras" y ha agradecido a Boris Pistorius, el ministro de defensa alemán, y al Gobierno alemán su "apoyo".

La firma ha tenido lugar durante la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a Berlín, en el marco de las consultas gubernamentales germano-ucranianas. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha afirmado durante la rueda de prensa que la colaboración con Ucrania también beneficiará la seguridad de Alemania, ya que aprenden de la resiliencia del Ejército ucraniano.

El canciller también ha hablado sobre el pueblo húngaro en el contexto de las recientes elecciones, que han acabado con la presidencia de Viktor Orbán, tras 16 años de gobierno. Merz ha expresado su esperanza de que, con el cambio de Ejecutivo, Hungría "ya no buscará la cercanía de Rusia", sino que se esforzará por tomar con sus socios "tantas decisiones conjuntas como sea posible" al tiempo que garantizó a Hungría el apoyo de Alemania "en su camino de vuelta a Europa".

En cuanto a la invasión rusa ha dicho que "la nueva alianza estratégica con Ucrania es también una clara señal para Rusia", ha declarado, "Rusia no tiene ninguna posibilidad de ganar esta guerra".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por su parte, ha declarado que su país cooperará con sus socios para fabricar en Europa sistemas de defensa contra misiles balísticos. "Debemos hacer todo lo posible para que aquí en Europa puedan producirse los bienes que son críticamente importantes para nuestra defensa y necesitamos una base tecnológica. Nuestra fuerza militar debe ser suficiente para garantizar a todos los pueblos y a todos los Estados de Europa su seguridad y la defensa de sus vidas".

Sin embargo, Zelenski ha apuntado que, en vista del actual "déficit" europeo a la hora de producir sistemas contra misiles balísticos, "necesitamos el programa PURL", mecanismo cuyo nombre son las siglas en inglés de Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania.

Armas y drones de fabricación europea La iniciativa PURL, financiada por aliados europeos y Canadá, consiste en paquetes periódicos por un valor aproximado de 500 millones de dólares (unos 424 millones de euros) cada uno para la adquisición de armamento y munición fabricados en EE.UU. que Kiev considera claves para su defensa. Por otro lado, Ucrania y Alemania ya cooperan en la producción conjunta de drones. De hecho, este martes Zelenski y Merz se han familiarizado en la Cancillería con una serie de drones de diferente tipo y tamaño que empresas ucranianas y germanas producen conjuntamente. ““ El jefe de Estado ucraniano recibió el febrero pasado, en la ciudad alemana de Múnich, el primero de los drones ucranianos ensamblado en suelo germano como parte de un proyecto de producción conjunta entre las empresas Quantum Systems y Frontline Robotics. Los drones bajo esta fórmula sirven tanto para las Fuerzas Armadas ucranianas como para el Ejército alemán, según han recalcado este martes ambos líderes. Ucrania tiene una gran experiencia en el desarrollo propio de drones, incluidos algunos muy económicos, tras más de cuatro años de guerra con Rusia. El frente de batalla en el país invadido ha pasado a estar dominado por los vehículos aéreos no tripulados y máquinas robóticas. Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de haber violado en su primera jornada de la tregua con miles de infracciones RTVE.es / EFE