Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de haber violado en su primera jornada la tregua pascual con miles de infracciones

Ucrania y Rusia se han acusado mutuamente este domingo de haber violado en su primera jornada la tregua pascual de 32 horas declarada por el Kremlin. Kiev ha denunciado casi 2.300 rupturas del alto el fuego por parte de los rusos, mientras que Moscú ha acusado a los ucranianos de cometer casi 2.000 violaciones.

Las acusaciones mutuas empañan la tregua pascual acordada por Rusia y Ucrania, que comenzó la víspera a las 16.00 horas (13:00 GMT) y expira en la medianoche de este domingo, cuando ambos países celebran la Pascua ortodoxa.

"Hasta las 07:00 se habían registrado 2.299 casos de infracciones al alto el fuego. En concreto: 28 acciones de asalto enemigas, 479 bombardeos de artillería, 747 ataques con drones kamikaze Lancet y Molniya y 1.045 ataques con drones FPV", ha denunciado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aunque ha añadido que durante este periodo no ha habido ataques con misiles, bombas aéreas guiadas o drones de tipo Shahed.

Medios ucranianos como Ukrainska Pravda han destacado, entre otros incidentes, que tres sanitarios han resultado heridos cuando un dron ruso impactó contra una ambulancia en Sumi, en el norte de Ucrania, según ha confirmado el jefe de la administración militar regional Oleg Grigorov.

Por otro lado, los analistas militares de la plataforma ucraniana DeepState han indicado que una hora y media después de la supuesta entrada en vigor del alto el fuego, las fuerzas rusas mataron con un dron FPV a un equipo de evacuación ucraniano que trataba de rescatar a soldados heridos cerca de Huliaipilske, en el frente de Zaporiyia.

No obstante, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no mencionó estas infracciones a la tregua durante su discurso nocturno a la nación, en el que abogó una vez más por prolongar el alto el fuego, ni en la felicitación publicada este domingo con ocasión de la Pascua ortodoxa.