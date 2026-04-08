Pódcast 'Diario de Ucrania' | La guerra en Irán: ¿beneficia o perjudica a Rusia en Ucrania?

La guerra de Irán ha dejado a Ucrania en un segundo plano informativo, pero el conflicto sigue. ¿Se está beneficiando Rusia del nuevo frente abierto por Donald Trump y Benjamin Netanyahu? En este capítulo especial del pódcast 'Diario de Ucrania', hablamos con Marek Menksizak, director del Departamento de Rusia en el Centro de Estudios del Este de Varsovia, sobre cómo se está involucrando Rusia en Irán, el retraso de las negociaciones de EE.UU. para la paz en Ucrania y el levantamiento temporal de las sanciones al petróleo ruso, entre otros asuntos.

Las negociaciones de paz, en pausa La consecuencia más inmediata de la guerra de Irán para Ucrania ha sido la cancelación de las negociaciones trilaterales para la paz. "Solo está habiendo reuniones individuales con el enviado del Kremlin y se está centrado en la parte económica de las conversaciones con EE.UU., con Kushner y Witkoff. Se están focalizando en las ofertas de negocios de Rusia a EE.UU.", explica. Rusia intenta que las negociaciones de paz queden al margen en un intento de retomar ciertas relaciones con EE.UU. "Quieren desligarlo, para que la cooperación ruso - americana no dependa de un acuerdo de paz. Estas conversaciones se mantienen a pesar de la falta de avances, lo que quiere decir que Moscú debe de tener esperanzas", asegura. Aunque por el momento, parece que no lo están consiguiendo. "Durante la visita parlamentaria de la delegación rusa y su reunión con congresistas estadounidenses, les dijeron que la precondición para la normalización de la relación es terminar el conflicto de Ucrania", dice el experto.

Los beneficios para Rusia Rusia se está beneficiando en primer lugar en términos políticos, porque la atención está ahora en Oriente Próximo. "Y no solo la atención política sino el compromiso de EE.UU. y de otros países en el suministro de armas. El nivel de gasto de munición, de misiles estadounidenses, en este conflicto, es enorme, y ya está impactando en los planes de entrega de armas a los aliados occidentales". El presidente estadounidense Donald Trump aseguraba que podrían desviar armamento en principio destinado a Ucrania. "Algunas entregas de compras de armas estadounidenses se están retrasando porque el nivel de producción no es suficiente ahora mismo en EE.UU. Se está comentando el posible uso de armas producidas para el programa PURL (Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania), un programa europeo de compra de armas estadounidenses para ayudar a Ucrania, en Oriente Próximo", cuenta. Todavía no hemos llegado a este punto, pero si el conflicto en Irán se alarga, sería una posibilidad, y Ucrania tendría entonces dificultades para defenderse.

Las sanciones y la credibilidad Si en algo se ha beneficiado Rusia con la guerra de Irán es, sin duda, en la posibilidad de volver a vender su petróleo. Por primera vez desde que empezó la guerra en Ucrania se ha planteado levantar las sanciones al crudo ruso. Fue una decisión temporal de EE.UU., ante el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Esta situación le ha generado un beneficio no solo económico, sino de poder. Si EE.UU. necesita su petróleo, puede utilizarlo en las negociaciones. "Además Rusia se beneficia de este conflicto porque EE.UU. pierde credibilidad, los sentimientos contra EE.UU. están siendo negativos en muchos países", dice Menksiazk, que explica en el pódcast que la economía rusa pasaba por un momento de crisis, con la caída de la venta de petróleo y el gas, recortes en el gasto social y subidas de impuestos.