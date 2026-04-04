Al menos cinco muertos y 19 heridos en un ataque ruso contra un mercado en el este de Ucrania

Al menos cinco personas han muerto —tres mujeres y dos hombres— y otras 19 han resultado heridas este sábado en el este de Ucrania, entre ellas una menor de 14 años en estado grave, como consecuencia de un bombardeo ruso que ha alcanzado un mercado de la ciudad de Nikopol.

El responsable militar de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, y la Fiscalía General de Ucrania han informado de que el bombardeo ha ocurrido sobre las 9:50 de esta mañana (las 8:50 en la España peninsular y Baleares).

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Los pabellones comerciales y una tienda resultaron dañados, según ha informado la Fiscalía en su cuenta de Telegram, donde ha informado del comienzo de una investigación por posibles crímenes de guerra.

Mientras, en Slobidski, en Járkov, una niña de 11 años ha resultado herida por el impacto de un dron Shahed ruso, según ha explicado el gobernador militar de Járkov, Oleg Sinegubov. "La niña ha sido hospitalizada. Está recibiendo toda la atención médica necesaria", ha resaltado.

Sinegubov había informado el viernes de la muerte de otras cuatro personas como consecuencia de los bombardeos rusos en esa zona, mientras que en Kramatorsk murieron otras cuatro personas en la noche del viernes.

El Ejército ruso no ha hecho comentarios sobre estos incidentes y se ha limitado a confirmar ataques contra instalaciones militares, industriales y energéticas ucranianas utilizadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania y aeródromos militares ucranianos, "así como campamentos de despliegue temporal para unidades militares ucranianas y mercenarios extranjeros" en 142 localidades del país durante las últimas 24 horas.