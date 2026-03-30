Al menos tres muertos, incluido un niño, en un ataque ruso en Kramatorsk, en el este de Ucrania

Al menos tres personas, incluido un niño de trece años, han muerto este domingo en Kramatorsk, en Donetsk, en el este de Ucrania, tras un ataque ruso que también ha dejado trece heridos en la ciudad, donde ha alcanzado viviendas privadas, edificios de pisos y negocios particulares.

"El número de víctimas en Kramatorsk ha aumentado a tres muertos y trece heridos", ha afirmado el gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, en la última actualización del balance de víctimas que ha compartido en redes sociales, tras haber indicado que entre los fallecidos se encontraba un niño de trece años.

Durante el ataque, "los rusos han lanzado cinco bombas aéreas sobre la ciudad", ha alegado el dirigente, que ha precisado que el impacto ha afectado a "once viviendas particulares, siete edificios de varias plantas, cinco edificios administrativos, una tienda, una cafetería y seis coches".

"Los rusos atacan una vez más deliberadamente una ciudad pacífica y matan niños. Esto es terrorismo deliberado contra nuestro pueblo", ha denunciado Filashkin, antes de advertir que, "sin duda, rendirán cuentas por cada vida perdida, por cada casa destruida".