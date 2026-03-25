Ucrania intensifica sus ataques a los puertos petroleros rusos en el Báltico paralizando la carga de crudo

Los puertos rusos de Primorsk y Ust-Luga, grandes terminales de exportación de petróleo en el Báltico, han suspendido la carga de crudo tras un ataque masivo ucraniano con drones, que provocó un incendio que se podía ver desde Finlandia, según han dicho varias fuentes a la agencia Reuters.

Es el mayor ataque hasta la fecha contra las instalaciones de exportación de crudo ruso en los más de cuatro años de guerra. En este momento, añade aún más incertidumbre a la situación mundial del mercado del petróleo, con el conflicto en Oriente Próximo.

Ucrania intenta debilitar la economía rusa El ataque en Ust-Luga se producía en la mañana de este miércoles, mientras que el de Primorsk fue dos días antes. Ucrania ha intensificado estos ataques a las refinerías rusas y a las rutas de exportación en las últimas semanas, en un intento de debilitar la economía rusa, mientras las conversaciones de paz con la mediación de EE.UU. están estancadas. Ust-Luga y Primorsk, en el Golfo de Finlandia, ya habían tenido que parar su actividad por un ataque con drones el domingo, pero volvieron a funcionar el lunes. Primorsk exporta más de un millón de barriles al día, es un importante punto de salida del crudo de los Urales, un producto estrella por el diésel de alta calidad. Según fuentes que cita Reuters, Ust-Luga exportó 32,9 millones de toneladas métricas de productos de petróleo este año, y Primorsk 16,8 millones. Alexander Drozdenko, gobernador de la región, al norte de San Petersburgo, informó del incendio tras el ataque con drones, y no ha reportado víctimas.

Ucrania alcanza un rompehielos ruso Además, según el Estado Mayor ucraniano habrían alcanzado un buque patrullero rompehielos que iba a ser utilizado por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. El buque 'Grupa' del proyecto 233550 fue atacado cuando se encontraba en los astilleros del puerto de Víborg, también en el Báltico. Las autoridades ucranianas aseguran que barcos de este tipo sirven tanto para propósitos civiles como militares, y no han dado detalles de los daños causados. Según las autoridades rusas, Ucrania atacó durante la pasada noche su territorio con un total de 386 drones. 56 fueron dirigidos contra la región de San Petersburgo en la que se encuentra el puerto.