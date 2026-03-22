Zelenski ve posible un nuevo intercambio de prisioneros con Rusia tras las reuniones de Ucrania con EE.UU.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ve posible que haya futuros intercambios de prisioneros entre su país y Rusia, tras las reuniones mantenidas por su equipo en Miami este fin de semana con los emisarios de la Casa Blanca.

"Hay señales de que podría haber una continuación de los intercambios (de prisioneros), lo cual sería realmente una muy buena noticia y una confirmación de que la diplomacia funciona. Esperamos que así sea", ha señalado en su tradicional discurso nocturno tras recibir los primeros informes de su equipo negociador.

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, y el jefe de gabinete de Zelenski, Kirilo Budánov, se reunieron el sábado y domingo en tres ocasiones con el representante especial de la Casa Blanca para misiones de paz, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, Jared Kushner.

El objetivo era reiterar a EE.UU. el compromiso ucraniano con las negociaciones de paz y buscar una fecha para una nueva reunión trilateral con Rusia, ya que la última se celebró a mediados de febrero en Ginebra y la otra que estaba prevista para marzo fue aplazada por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán.