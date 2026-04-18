Atlético de Madrid - Real Sociedad, en directo hoy en vídeo la final de la Copa del Rey 2026

Atlético de Madrid y Real Sociedad se miden en la gran final de la Copa del Rey que se disputa en Sevilla en el Estadio Olímpico de La Cartuja. Síguelo aquí, EN DIRECTO, y con los comentarios minuto a minuto, para que no te pierdas ni un solo detalle de este partidazo. También lo puedes ver ahora, en La 1 y en RTVE Play.

En directo Atlético de Madrid vs. Real Sociedad | Copa del Rey 2026

La previa

Esta no será una final inédita, ya que ambos clubes se vieron las caras en una situación similar hace 39 años. La única vez que se habían enfrentado en una final copera, hasta la fecha, fue el 27 de junio de 1987. Entonces, los realistas se proclamaron campeones en la tanda de penaltis, con La Romareda de testigo.

Los rojiblancos llegan al partido con la moral por las nubes tras haber logrado el pase a las semifinales de la Champions League esta misma semana, tras hacer bueno el 0-2 logrado en la ida ante el FC Barcelona, que venció al Atlético por 1-2 en el Metropolitano, un resultado insuficiente.

Ahora, los futbolistas de Diego Pablo Simeone están a las puertas de conseguir la undécima Copa del Rey de su historia, un hito que no logran desde 2013, cuando vencieron al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por 1-2. Además, desde que ganaron la Liga en 2021, los 'colchoneros' no han vuelto a levantar un título.

Y qué mejor manera de comenzar su asalto a un posible doblete que logrando el primer trofeo de los dos posibles a los que aún aspiran. Si ganan la Copa del Rey, luego les quedarán las semis de Champions ante el Arsenal, penúltimo escalón antes de la final de Budapest, donde intentarían cobrarse la deuda pendiente que tienen en la Champions League y superar la gesta del '96.

Por su parte, la Real Sociedad llega en un buen momento de forma en este tramo final de la temporada. El cambio de entrenador el pasado mes de diciembre, Pellegrino Matarazzo llegó para sustituir a Sergio Francisco, le sentó muy bien al equipo. Pasó de sumar 16 puntos en 16 jornadas a estar en la zona tranquila de la tabla y con la permanencia asegurada a falta de siete jornadas para el final y con el claro objetivo de terminar en puestos europeos.

Para los 'txuri-urdin' será su segunda final de Copa del Rey en esta década, después de que conquistasen el trofeo en 2020 en el derbi vasco ante el Athletic (0-1) en el mismo escenario del sábado, La Cartuja de Sevilla. La Real quiere llevarse el que sería el cuarto título copero de su historia.