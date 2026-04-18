El libreto grabado a fuego de Simeone frente a la sorpresa Matarazzo: previa de la final de Copa Atlético-Real Sociedad

Atlético de Madrid y Real Sociedad iniciarán a las 21:00h. uno de esos momentos mágicos que el fútbol regala cada año, la final de la Copa del Rey.

Dos equipos que se han ganado el privilegio de acariciar un título de manera distinta. Ambas con el acento claro de su entrenador.

El Atlético mediante ese plan de trabajo que el Cholo Simeone instauró en el club colchonero. Una filosofía que los jugadores tienen asimilada, cual hierro grabado a fuego, desde que se ponen la camiseta de entrenamiento el primer día.

La Real, en cambio, ha dado la sorpresa de la mano de un técnico desconocido en el fútbol español, Pellegrino Matarazzo, cuya idea de juego alegre y vertical ha cuajado en San Sebastián a las mil maravillas.

Simeone: “No es solo ganar una final” Simeone ha sumado como entrenador del conjunto rojiblanco 10 títulos desde que llegara en diciembre de 2011. Su doctrina ha sido transparente desde el primer día: “el esfuerzo no se negocia” y “partido a partido”. Pasan los años y su batuta lleva al equipo colchonero a pelear por títulos. Este año pueden ganar la Copa y disputará ante el Arsenal las semifinales de la Champions. El argentino reconoció en rueda de prensa que el partido de La Cartuja no significaría solamente “ganar un título más”. “Es el premio y el respaldo a una filosofía de trabajo”, afirmó.

Un estadounidense que cae bien a todo el mundo La Real Sociedad aspira a uno de sus mayores éxitos en una temporada muy convulsa. Tras la salida de tres pilares (Zubimendi en el campo, Alguacil en el banquillo y Olabe en los despachos), el equipo no logró carburar en la primera parte de la temporada y el club decidió sustituir a un entrenador de la casa como Sergio Francisco (artífice del ascenso a Segunda del filial donostiarra) para traer a un entrenador totalmente desconocido. Se buscaba “un entrenador con mirada fresca que pudiera mejorar a los jugadores” y se apostó por el estadounidense Pellegrino Matarazzo, procedente del fútbol alemán (Hoffenheim y Stuttgart). Sus ideas calaron pronto en los jugadores y tras un empate en su debut, precisamente ante el Atlético, no ha dejado de acumular buenos resultados, que han llevado al equipo a la parte tranquila de la clasificación y a la final de Copa con el aliciente de derrotar al Athletic. Este licenciado en matemáticas aplicadas aspira a ser el primer entrenador nacido en los Estados Unidos que gana un gran trofeo en una de las cinco mejores ligas europeas. La Cartuja, lista en tiempo récord para albergar la final de la Copa del Rey 2026 FELIPE FERNÁNDEZ (Enviado especial a la final de Copa)