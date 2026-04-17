Juan Musso, a RTVE: "Siempre tuve algo especial con el Atleti"

Es uno de los nombres propios del Atlético de Madrid finalista de Copa y semifinalista de Champions. Juan Musso, protagonista bajo los palos rojiblancos, ha brillando en la ausencia por lesión de Jan Oblak, hasta el punto de crear unas dudas con las que nadie contaba en el puesto titular de cancerbero del Atlético, un puesto con el que el argentino siempre soñó: "Siempre tuve algo especial con el Atleti".

"Sí, lo soñé muchas veces, si te digo que no me lo imaginaba te miento, siempre tuve algo especial con el Atleti. Leo Franco es muy amigo mío, de la familia. Él atajaba acá, y siempre tuve esa sensación de que en el Atleti me podía encontrar muy bien, por las cosas que los argentinos nos contaban, de como es el club, del concepto de familia que hay, de la afición, y siempre en mi cabeza estuvo el sueño de que el 'Cholo' se fijara en mí", cuenta a RTVE Musso, en la previa de la final de Copa contra la Real Sociedad en Sevilla.

El portero argentino nos recordó que su vínculo con Simeone viene de lejos, ya que el 'Cholo' se lo llevó a su primera pretemporada con el primer equipo de Racing de Avellaneda: "Yo era muy joven y con muchas ganas, y tuve la posibilidad de ya muy de chico conocer a este cuerpo técnico, con toda la profesionalidad que trabaja, por eso cuando me llamaron para venir acá no lo dudé".

Agradecido, Musso no esconde su admiración hacia Simeone: "Con el 'Cholo' tengo una relación bárbara, le estoy muy agradecido. Valoro mucho su gestión del grupo, admiro mucho cómo le ha cambiado la cara al club y cómo, con todo lo que ha ganado y conseguido en este club, se toma cada partido, por más que a uno le parezcan que no son más trascendentales que otros. No pierde la pasión a pesar del tiempo que lleva acá".