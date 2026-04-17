Simeone: "No es solo una Copa del Rey, es una oportunidad para reinventarse"
- El entrenador colchonero cree que la final ante la Real es un paso más para seguir constryendo el futuro del club
- En directo: Atlético - Real Sociedad, final de la Copa del Rey este sábado a las 21:00 horas en La1 y RTVE Play
El entrenador del Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone afronta la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad destacando la "evolución" de su equipo en estos 14 años con las herramientas de crecimiento que les ha proporcionado el club, pero ha dejado claro que siempre lo han hecho trabajando con "una misma idea".
El técnico argentino ha dejado claro la importancia de ganar una Copa del Rey, pero matizado que "no solo es una final" sino que es "un propósito y una posibilidad de reinventarse" en el camino "para conseguir más cosas" de cara a seguir construyendo el futuro del club.
“Hay un propósito de seguir evolucionando“
El 'Cholo' cree que, ante partidos de tal calado "la edad no cuenta en el fútbol", ya que "la mente y la fuerza lo tienen los futbolistas dentro de sus cabezas", por lo que aquellos que puedan reslverlo mejor en el transcurso del partido son los que sacan adelante estos encuentros.
Simeone elogió a la Real Sociedad. "Un equipo competitivo, sabe pelear, sabe jugar, tiene distintas formas de atacar, por dentro y por fuera con buenos futbolistas y jóvenes. Y no esperamos otra cosa que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", indicó sobre su rival.
Además, el colchonero admitió estar "tranquilo y reservado" en los días previos a esta final. "Sabiendo que el lugar que tengo es un lugar importante, pero el lugar determinante es de los futbolistas y ese espacio para ellos, así que acompañarlos para que puedan demostrar todo lo que son capaces de hacer", comentó.
Griezmann: "No pienso en que jugiué en la Real porque me pongo emocional"
El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann ha afirmado que ve al equipo "muy enchufado y muy tranquilo" para afrontar la final de la Copa del Rey de este sábado ante la Real Sociedad, y ha asegurado que no está pensando en si esta será su "última final" con el conjunto rojiblanco.
"No pienso si va a ser la última (final) o no, solo que es un partido muy importante, una final que muy pocos jugadores la pueden jugar. Es una inmensa alegría, un orgullo y sólo tengo ganas de estar mañana y poder darle el nivel de que todos esperamos", señaló en la rueda de prensa previa al encuentro.
“Estoy agradecido a la Real, ellos me dieron la oportunidad“
Por otra parte, el atacante francés restó importancia a la diferencia de descanso de los finalistas, después de que los rojiblancos tuviesen que jugar el martes la vuelta de cuartos de Champions. "El hecho de haber pasado a semifinales hace que se te olviden todos los esfuerzos que hayas podido hacer, se te olvida el cansancio. Noto a la gente con mucha confianza, con alegría y con ganas de llegar aquí a entrenar y mañana competir", manifestó.
Por otra parte, confesó que será especial enfrentarse a la Real Sociedad, el club que le dio la oportunidad de ser futbolista profesional y donde jugó entre 2009 y 2014. "Voy a ser sincero: no estoy pensando mucho porque si no, me pongo muy emocional, y quiero para llegar fresco al partido. Les debo muchísimo. Ellos me abrieron las puertas que en Francia no lo hicieron. Les debo muchísimo y seguramente va a ser un partido especial. No lo pienso mucho, solo en jugarlo y en hacer lo mejor para ayudar al equipo", expresó.