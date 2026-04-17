Simeone: "No es solo una Copa del Rey, es una oportunidad para reinventarse"

El entrenador del Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone afronta la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad destacando la "evolución" de su equipo en estos 14 años con las herramientas de crecimiento que les ha proporcionado el club, pero ha dejado claro que siempre lo han hecho trabajando con "una misma idea".

El técnico argentino ha dejado claro la importancia de ganar una Copa del Rey, pero matizado que "no solo es una final" sino que es "un propósito y una posibilidad de reinventarse" en el camino "para conseguir más cosas" de cara a seguir construyendo el futuro del club.

“Hay un propósito de seguir evolucionando“

El 'Cholo' cree que, ante partidos de tal calado "la edad no cuenta en el fútbol", ya que "la mente y la fuerza lo tienen los futbolistas dentro de sus cabezas", por lo que aquellos que puedan reslverlo mejor en el transcurso del partido son los que sacan adelante estos encuentros.

Simeone elogió a la Real Sociedad. "Un equipo competitivo, sabe pelear, sabe jugar, tiene distintas formas de atacar, por dentro y por fuera con buenos futbolistas y jóvenes. Y no esperamos otra cosa que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", indicó sobre su rival.

Además, el colchonero admitió estar "tranquilo y reservado" en los días previos a esta final. "Sabiendo que el lugar que tengo es un lugar importante, pero el lugar determinante es de los futbolistas y ese espacio para ellos, así que acompañarlos para que puedan demostrar todo lo que son capaces de hacer", comentó.