Griezmann, Le Normand y Sorloth se reencuentran con su pasado en la final de Copa entre Atlético y Real Sociedad
- Los tres futbolistas rojiblancos se enfrentan a su exequipo donde comenzaron su carrera en la élite del fútbol
- En directo: final de la Copa del Rey, Atlético - Real Sociedad, este sábado a las 21:00 horas en La1 y RTVE Play
Suele ser habitual que un futbolista no celebre sus goles cuando se enfrenta a un exequipo, algo que no escenificó el noruego Alexander Sorloth cuando anotó un póker de goles como delantero del Atlético ante la Real Sociedad en la antepenúltima jornada de Liga de la pasada temporada,algo que otro exfutbolista de la Real, Antoine Griezmann "nunca haría", tal como reconoció el delantero galo tras anotar un gol ante su exequipo en su primera temporada como colchonero.
Junto a ellos, el defensa central Robin Le Normand, se enfrenta este sábado a su exequipo, donde jugó seis temporadas sumando 167 partidos y ganando el título de Copa del Rey de 2020 que se disputó en 2021 por la pandemia antes de fichar por el Atlético en el verano de 2024 tras la proclamarse campeón de Europa con la selección en Alemania.
Máximo respeto a su exequipo
Justo el día en el que el cumplía 30 años, el máximo goleador de la historia del Atlético volvía a San Sebastián para medirse a su exequipo, en esta ocasión vistiendo la camiseta del FC Barcelona tras su fugaz paso por el club azulgrana, y como las otras siete ocasiones como colchonero, el 'Principito' volvió a mostrar respeto por el club donde jugó cinco temporadas entre 2009 y 2014.
Son maneras distintas de encarar un partido con evidentes tintes emotivos, porque por encima de la profesionalidad de los futbolistas está el corazoncito que late a otro rimo cuando te enfrentas al equipo donde creciste como jugador, y más en una final con un título en juego donde las pulsaciones se disparan de manera exponencial.
Los tres tenores rojiblancos guardan un hondo agradecimiento al club donostiarra donde crecieron como jugadores, el delantero noruego Alexander Sorloth en calidad de cedido durante dos temporadas procendente del Leipzig alemán, algo que seguro se les vendrá a la cabeza antes de saltar al césped del estadio de La Cartuja.
El delantero noruego disputó 90 partidos donde anotó 32 goles como futbolista de la Real Sociedad, el central internacional español jugó 221 encuentros y anotó 6 tantos, mientras el delantero galo vistió de blanquiazul 202 partidos sumando 53 dianas, cifras más que considerables para un pasado que les permitió dar el paso profeisional al Atlético, equipo con el que esperan levantar el título de Copa en Sevilla.