Griezmann, Le Normand y Sorloth se reencuentran con su pasado en la final de Copa entre Atlético y Real Sociedad

Suele ser habitual que un futbolista no celebre sus goles cuando se enfrenta a un exequipo, algo que no escenificó el noruego Alexander Sorloth cuando anotó un póker de goles como delantero del Atlético ante la Real Sociedad en la antepenúltima jornada de Liga de la pasada temporada,algo que otro exfutbolista de la Real, Antoine Griezmann "nunca haría", tal como reconoció el delantero galo tras anotar un gol ante su exequipo en su primera temporada como colchonero.

Junto a ellos, el defensa central Robin Le Normand, se enfrenta este sábado a su exequipo, donde jugó seis temporadas sumando 167 partidos y ganando el título de Copa del Rey de 2020 que se disputó en 2021 por la pandemia antes de fichar por el Atlético en el verano de 2024 tras la proclamarse campeón de Europa con la selección en Alemania.