¿Copa y Champions? El Atlético, ante el reto de un doblete aún más especial tres décadas después
- Los rojiblancos están a solo un partido de ganar la Copa y a cuatro de un doblete de ensueño
- Final Copa del Rey, en directo: Atlético de Madrid - Real Sociedad, sábado a las 21:00h. en La 1 y RTVE Play
Hay dos fechas señaladas en rojiblanco en el calendario histórico del Atlético de Madrid: el 10 de abril de 1996 y el 25 de mayo de ese mismo año. Los 'colchoneros' lograban por primera vez el ansiado 'doblete' de Copa y Liga, algo que, hasta ese momento, solo habían logrado tres clubes en España -Athletic, Barcelona y Real Madrid.
Ahora, tres décadas después del mayor logro de su historia, sin desmerecer el doblete de Europa League y Supercopa de Europa de 2012, los 'colchoneros' están ante una oportunidad inédita para superar aquella proeza que lleva grabada a fuego toda la familia atlética.
Este sábado, el Atlético de Madrid podría sumar en La Cartuja, ante la Real Sociedad, su primer título de la temporada y abrir de la mejor manera posible el objetivo final, superar el reto de semis de Champions League ante el Arsenal y plantarse en el Puskas Arena el próximo 30 de mayo para cobrarse la cuenta pendiente que tiene con la Copa de Europa, donde esperaría el actual campeón de la competición, el PSG, o uno de los clubes más laureados de Europa, el Bayern de Múnich.
Los futbolistas del Cholo Simeone están a solo 360 minutos, sin contar con posibles prórrogas y penaltis, de superar la proeza de 1996. Precisamente, el argentino fue uno de los protagonistas de esa doble hazaña ocurrida hace 30 años, cuando los partidos los vivía dentro del césped. Suyo fue uno de los goles ante el Albacete que valió para cantar el alirón.
En la primera de las cuatro 'finales' camino a la gloria, los rojiblancos ya estarán ante la ocasión de sumar la que podría ser su undécima Copa del Rey, una conquista que no obtienen desde 2013, cuando vencieron en la final al Real Madrid en el mismísimo Santiago Bernabéu, otra de las fechas señaladas para sus aficionados.
Precisamente, su novena Copa del torneo del K.O., la del 'Doblete' del '96, la lograron el 10 de abril, por lo que una victoria ante la Real Sociedad este sábado en La Cartuja, sería la mejor manera de celebrar el 30 aniversario de la misma y tomar fuerzas y moral de cara al reto mayúsculo de la Champions League.
El Arsenal, un penúltimo duro escollo
Pero después de la final de Copa, pase lo que pase, y antes de soñar con la gran final del 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, el Atlético de Madrid tendrá que superar el penúltimo reto, pasar la eliminatoria de semifinales a doble partido ante todo un Arsenal capitaneado por Arteta.
El conjunto inglés viene de dejar en la estacada al Sporting de Lisboa en los cuartos de final, aunque no ha sido su mejor eliminatoria. Tan solo un gol en 180 minutos, el logrado en el tiempo de descuento en Portugal en el duelo de ida por Havertz.
Actualmente, los 'gunners' no están pasando por su mejor momento de la temporada, a diferencia de la primera mitad de la campaña, cuando eran una auténtica apisonadora. En la fase regular hicieron pleno, con ocho victorias en ocho partidos, 23 goles a favor y solo cuatro en contra.
Ambos equipos ya se vieron las caras en la tercera jornada. Los rojiblancos se marcharon de su visita al Emirates con una goleada en contra (0-4). Mismo escenario en el que también vencieron al Bayern por 3-1, en la única derrota que han sufrido los alemanes hasta la fecha en Europa esta campaña.
Pero esos números eran reflejo de un Arsenal intratable, mostrando el mejor fútbol de Europa junto a los bávaros. Ahora, es un equipo más terrenal y generando las primeras dudas del años en su juego y en su pegada. Además de sufrir en los cuartos de final ante el equipo, a priori, más asequible de todos los que le podían tocar, el Sporting, en la Premier, perdió la pasada jornada ante el Bournemouth, aunque sigue siendo líder, con seis puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el Manchester City.
Antes de la primera batalla para estar en la gran final de Champions, los rojiblancos ya sabrán si siguen aspirando al doblete como nuevos campeones de Copa del Rey o no. La ida será el 29 de abril en el Metropolitano, la vuelta, una semana después, el 5 de mayo, en Londres.
La temporada mágica del 'Doblete' de 1996
El pasado 10 de abril se cumplieron 30 años de la novena Copa del Rey del Atlético de Madrid, la que iniciaba el camino a la gloria de la mejor campaña de una plantilla que hizo historia en el fútbol español y entre los que se encontraba Diego Pablo Simeone en su faceta de jugador.
Al argentino, había que sumar nombres de la talla de Molina; Geli, Santi, Solozábal, Toni; Vizcaíno, Caminero, Pantić, Kiko y Penev, sin olvidar al gran artífice desde el puesto que ocupa hoy el argentino, el croata Radomir Antic.
Aquella final se disputó en La Romareda, uno de los campos históricos del fútbol español, ante un rival que esta misma temporada ha sufrido la eliminación en Copa y Champions por parte de los 'colchoneros', el FC Barcelona.
Ese día, el Atleti se impuso al Barcelona de Johan Cruyff en la prórroga, gracias a un gol de Pantic de cabeza en el minuto 102, tras una gran asistencia de Geli. El capitán Tomás Reñones fue el encargado de levantar el trofeo sobre el césped de Zaragoza.
Fue el preludio de la conquista del 'Doblete', que ocurriría un mes y medio después, en el partido de Liga ante el Albacete en el legendario Vicente Calderón.
Ese día, el ahora entrenador del Atlético, Diego Simeone, se encargó de abrir un marcador que cerró Kiko para cantar el alirón ante su gente.
El Atlético cerró esa Liga, la primera en la que la victoria valía tres puntos, con 87 puntos, en uno de los campeonatos ligueros más largos de la historia, con 42 jornadas y 22 equipos en liza. Los rojiblancos firmaron 26 victorias, 9 empates y solo 7 derrotas.
En la memoria de todos los aficionados rojiblancos quedará aquel 25 de mayo, con la ya mítica imagen del presidente de la época, Jesús Gil, a lomos de su famoso caballo blanco, Imperioso.