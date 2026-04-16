¿Copa y Champions? El Atlético, ante el reto de un doblete aún más especial tres décadas después

Hay dos fechas señaladas en rojiblanco en el calendario histórico del Atlético de Madrid: el 10 de abril de 1996 y el 25 de mayo de ese mismo año. Los 'colchoneros' lograban por primera vez el ansiado 'doblete' de Copa y Liga, algo que, hasta ese momento, solo habían logrado tres clubes en España -Athletic, Barcelona y Real Madrid.

Ahora, tres décadas después del mayor logro de su historia, sin desmerecer el doblete de Europa League y Supercopa de Europa de 2012, los 'colchoneros' están ante una oportunidad inédita para superar aquella proeza que lleva grabada a fuego toda la familia atlética.

Este sábado, el Atlético de Madrid podría sumar en La Cartuja, ante la Real Sociedad, su primer título de la temporada y abrir de la mejor manera posible el objetivo final, superar el reto de semis de Champions League ante el Arsenal y plantarse en el Puskas Arena el próximo 30 de mayo para cobrarse la cuenta pendiente que tiene con la Copa de Europa, donde esperaría el actual campeón de la competición, el PSG, o uno de los clubes más laureados de Europa, el Bayern de Múnich.

Los futbolistas del Cholo Simeone están a solo 360 minutos, sin contar con posibles prórrogas y penaltis, de superar la proeza de 1996. Precisamente, el argentino fue uno de los protagonistas de esa doble hazaña ocurrida hace 30 años, cuando los partidos los vivía dentro del césped. Suyo fue uno de los goles ante el Albacete que valió para cantar el alirón.

02.04 min El alirón del Atleti en la Liga de 1996

En la primera de las cuatro 'finales' camino a la gloria, los rojiblancos ya estarán ante la ocasión de sumar la que podría ser su undécima Copa del Rey, una conquista que no obtienen desde 2013, cuando vencieron en la final al Real Madrid en el mismísimo Santiago Bernabéu, otra de las fechas señaladas para sus aficionados.

Precisamente, su novena Copa del torneo del K.O., la del 'Doblete' del '96, la lograron el 10 de abril, por lo que una victoria ante la Real Sociedad este sábado en La Cartuja, sería la mejor manera de celebrar el 30 aniversario de la misma y tomar fuerzas y moral de cara al reto mayúsculo de la Champions League.