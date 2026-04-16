Mikel Oyarzábal capitanea a una Real con seis supervivientes de su título de Copa durante la pandemia
- Junto al internacional, repiten Álex Remiro, Igor Zubeldia, Aritz Elustondo, Aihen Muñoz y Ander Barrenetxea
- En directo: Atlético - Real Sociedad, final de la Copa del Rey este sábado a las 21:00 horas en La1 y RTVE Play
Mikel Oyarzábal sueña con levantar este sábado el segundo título de Copa del Rey de la Real Sociedad en este siglo XXI, con el recuerdo todavía fresco del título logrado en 2021 ante el Athletic en la final de 2020 aplazada un año por la pandemia que se disputó sin público en La Cartuja y donde el capitán donostiarra compartió alegría con Álex Remiro, Igor Zubeldia, Aritz Elustondo, Aihen Muñoz y Ander Barrenetxea, supervivientes de aquella gesta.
Son los únicos futbolistas que siguen de la plantilla de la Real Sociedad que alzó la Copa del Rey en 2021 y el delantero internacional español apunta a único titular de todos ellos en la final de La Cartuja, esta vez ante los miles de aficionados blanquiazules desplazados en masa hasta Sevilla.
Otros dos titulares de aquella final siguen siendo piezas clave en la actual Real, aunque por diferentes circunstancias no saldrán de inicio: Igor Zubeldia se recupera de una lesión muscular, mientras que Álex Remiro apunta a ser suplente en favor de Unai Marrero, el guardameta de esta competición.
Barrenetxea y Elustondo, con opciones de repetir final
Ander Barrenetxea y Aritz Elustondo también pueden decir que estaban en el terreno de juego cuando el colegiado pitó el final del partido tras sustituir a Portu y Gorosábel en los cinco minutos finales, mientras Aihen Muñoz es el único integrante de la actual plantilla que no disputó ningún minuto.
En cuanto al once de la Real de la final de 2021, tanto David Silva como Nacho Monreal ya se han retirado y Portu ha sufrido esta misma temporada una lesión del ligamento cruzado con el Girona. Gorosabel, lateral derecho en aquel partido está ahora en el Athletic, y el acompañante de Zubeldia en el eje de la zaga , Robin Le Normand, milita en las filas rivales tras su fichaje por el Atlético en julio de 2024.
La sala de máquinas de aquella Real Sociedad campeona estuvo formada por lo internacionales Martín Zubimendi y Mikel Merino, ambos ahora en el Arsenal inglés, mientras el punta de la final de Sevilla, Alexander Isak, juega ahora en el Liverpool tras su salto a la Premier con su primer desembarco en Newcastle.
También hay nuevo inquilino al mando del banquillo realista tras la llegada de Pellgrino Matarazzo en sustiución de Sergio Francisco, que ha conseguido revertir la inercia negativa del equipo en el primer tramo de la temporada hasta devolver la autoestima y el buen juego a una Real Sociedad que quiere volver a tocar el cielo en Sevilla.