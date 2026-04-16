Mikel Oyarzábal capitanea a una Real con seis supervivientes de su título de Copa durante la pandemia

Mikel Oyarzábal sueña con levantar este sábado el segundo título de Copa del Rey de la Real Sociedad en este siglo XXI, con el recuerdo todavía fresco del título logrado en 2021 ante el Athletic en la final de 2020 aplazada un año por la pandemia que se disputó sin público en La Cartuja y donde el capitán donostiarra compartió alegría con Álex Remiro, Igor Zubeldia, Aritz Elustondo, Aihen Muñoz y Ander Barrenetxea, supervivientes de aquella gesta.

Son los únicos futbolistas que siguen de la plantilla de la Real Sociedad que alzó la Copa del Rey en 2021 y el delantero internacional español apunta a único titular de todos ellos en la final de La Cartuja, esta vez ante los miles de aficionados blanquiazules desplazados en masa hasta Sevilla.

Otros dos titulares de aquella final siguen siendo piezas clave en la actual Real, aunque por diferentes circunstancias no saldrán de inicio: Igor Zubeldia se recupera de una lesión muscular, mientras que Álex Remiro apunta a ser suplente en favor de Unai Marrero, el guardameta de esta competición.