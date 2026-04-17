El calor sevillano no altera la ilusión que irradian Atlético y Real Sociedad ante la final de Copa

Con el mercurio por encima de los 30 grados ha acogido Sevilla a los protagonistas de la final de la Copa del Rey 2026, que se disputará el sábado 18 de abril en La 1 y RTVE Play.

Tanto colchoneros como txuriurdines han aterrizado en Sevilla y lo primero que han sentido ha sido el cambio de temperatura con su ciudad de origen.

Al estadio ya listo de La Cartuja llegaría primero la expedición rojiblanca, con Simeone y Griezmann (las supersticiones por encima de todo) encabezando el grupo.

Ambos demostraron ante la abarrotada sala de prensa que no son novatos en este tipo de citas al mismo tiempo que reflejaron su ilusión desmedida.

“Yo siempre imagino lo mejor. Evidentemente no es solamente ganar una Copa del Rey, es un propósito que tenemos por delante para un montón de cosas”, advertía Simeone.

Para Griezmann es un partido muy especial, no solo porque podría ser la última final como colchonero, enfrente está el equipo en el que se hizo futbolista.

“No pienso si va a ser la última. Es un partido muy importante. Muy pocos pueden jugar una final, por lo que la alegría por jugar mañana es inmensa”, reconoció.

“No pienso mucho en que el rival es la Real Sociedad, porque me emociono. Solo quiero pensar en el partido que tenemos que hacer”, añadió.

Tras la comparecencia se unirían al resto de expedición colchonera para entrenar en un césped en el que había mitad sol, mitad sombra. Como si fuera La Maestranza.

Observando como Hancko se ejercitaba con el médico, los argentinos no la dejaban caer en círculo o Koke se sentía cómodo junto a los preparadores; Simeone indicó el inicio de la sesión. Bajo el sol, en el lado más alejado de los periodistas.