La Cartuja, lista en tiempo récord para albergar la final de la Copa del Rey 2026

En tiempo récord. Cuestión de horas. Así se ha resuelto algo que se había tildado de "problemático" cuando se decidió que la final de la Copa del Rey 2026 iba a disputarse el 18 de abril en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Con el traslado del Real Betis al estadio olímpico de la ciudad debido a las obras del Villamarín y su clasificación para los cuartos de final de la Europa League, la organización de la final de la Copa solo podía disponer de menos de 48 horas para hacer el pertinente lavado de cara al estadio, de la Europa League a la Copa del Rey.

Nada más terminar el partido en el que el equipo bético resultó eliminado de la competición continental, se pusieron manos a la obra cerca de un centenar de operarios para poner a punto el escenario de “la gran fiesta del fútbol español”, como así definía este partido año tras año José Ángel de la Casa.

El cambio de imagen completo se ha realizado con manos, obviamente, y con una estrategia de lo más eficaz. La RFEF colocó por debajo toda la cartelería que iba a compartir espacio con la de la Europa League. De tal manera que no habría que sustituir sino retirar. Ya el fin de semana anterior se había adelantado todo el trabajo posible.

Antes de las 5 de la mañana, el equipo de trabajo de UEFA ya había mudado su piel de la cartelería, zonas VIP, espacios para aficionados, etc.

El trabajo debía de estar muy bien coordinado porque desde primera hora de la mañana entraban en acción los más de un centenar de trabajadores de RTVE desplazados a Sevilla para poner a punto la producción y transmisión del gran evento futbolístico.

Antes de mediodía el estadio ya lucía su sonrisa más copera. 24 horas ya en las que afinar los más mínimos detalles.