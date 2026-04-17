Barrenetxea explica a TVE la conjura de la Real Sociedad para volver a levantar la Copa: "Nos dijimos las cosas uno a uno"
- El donostiarra cree que llegan en "su mejor momento" ante un Atlético ante el que no pueden "cometer errores"
- En directo: Final de la Copa del Rey, Atlético - Real Sociedad, este sábado a las 21:00 horas en La1 y RTVE Play
Ander Barrenetxea recuerda la conjura de la Real Sociedad campeona de Copa en 2021 tras ganar al Athletic Club en La Cartuja de Sevilla en la final de 2020 aplazada por la pandemia y explica que la noche anterior "nos dijimos las cosas uno a uno" porque, como relata, es algo que te "ayuda a reflejarte en el compañero", un ritual que espera que vuelva a funcionar en la final de este sábado ante el Atlético.
En los mismo términos recuerda Alberto Gorritz, exjugador de la Real Sociedad que ganó la Copa del Rey en 1987, precisamente al Atlético de Madrid, quien califica de "oportunidad única" repetir aquel éxito, y anima a juntar a todo el equipo y "mirarse a los ojos" para enviar un mensaje claro de "confianza" que una a todo el equipo.
“No sé cómo será, quiero que llegue ya“
El delantero donostiarra es uno de los seis supervivientes de la Real campeona de Copa hace cinco años, quien recuerda que "las mariposas en el estómago ante otra cita histórica es lo que te hace sentir vivo para afrontar la final de la mejor forma posible", algo que quiere "que llegue ya" porque añade que no piensa mucho cómo será sino "que sea ya".
"Llegamos en el mejor momento de la temporada"
Por lo tanto, el donostiarra anima a no cambiar hábitos antes de una final, algo con lo que está en línea con la dinámica de su entrenador Pellegrino Matarazzo, de quien afirma que está "pendiente de todos los detalles" desde los entrenamientos a los partidos.
“No podemos cometer errores“
Consciente de la "ilusión" que despierta el partido en San Sebastián, "una ciudad ilusionada a muerte con nosotros", el delantero de 24 años alerta de la dificultad de medirse a un Atlético que cuenta con jugadores de primer nivel de los que destaca a Antoine Griezmann y Julián Álvarez. además de Alexander Sorloth, de quien recuerda que "siempre nos marca cuando se enfrenta a nosotros".
La receta para repetir éxito es clara para Barrenetxea, quien explica que será "clave no cometer errores, desde el portero hasta el último delantero" a pesar que recuerda que llegan en el "mejor momento de la temporada", tanto a nivel colectivo como individual, lo que le ha permitido debutar con la selección española tras un espectacular mes que quiere coronar "levantando la Copa".