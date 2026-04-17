Barrenetxea explica a TVE la conjura de la Real Sociedad para volver a levantar la Copa: "Nos dijimos las cosas uno a uno"

Ander Barrenetxea recuerda la conjura de la Real Sociedad campeona de Copa en 2021 tras ganar al Athletic Club en La Cartuja de Sevilla en la final de 2020 aplazada por la pandemia y explica que la noche anterior "nos dijimos las cosas uno a uno" porque, como relata, es algo que te "ayuda a reflejarte en el compañero", un ritual que espera que vuelva a funcionar en la final de este sábado ante el Atlético.

En los mismo términos recuerda Alberto Gorritz, exjugador de la Real Sociedad que ganó la Copa del Rey en 1987, precisamente al Atlético de Madrid, quien califica de "oportunidad única" repetir aquel éxito, y anima a juntar a todo el equipo y "mirarse a los ojos" para enviar un mensaje claro de "confianza" que una a todo el equipo.

“No sé cómo será, quiero que llegue ya“

El delantero donostiarra es uno de los seis supervivientes de la Real campeona de Copa hace cinco años, quien recuerda que "las mariposas en el estómago ante otra cita histórica es lo que te hace sentir vivo para afrontar la final de la mejor forma posible", algo que quiere "que llegue ya" porque añade que no piensa mucho cómo será sino "que sea ya".