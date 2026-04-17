La Real Sociedad sueña con su cuarta Copa del Rey

30.000 aficionados txuri-urdin se van a dar cita en Sevilla para asistir a la final de Copa, que se juega el sábado contra el Atlético de Madrid. En avión, en coche, en autocaravana, con amigos, con familia ... Cada cual viaja como puede. El objetivo es claro: animar a la Real Sociedad, que aspira a tener su cuarto título de la Copa Del Rey.

Van con muchas ganas. Y es por un motivo. La última Copa que ganó el equipo fue en 2021, en plena pandemia del Covid-19. Un partido contra su eterno rival, el Athletic Club de Bilbao, en el que no hubo público. Tampoco hubo celebración. Por eso, cinco años después, los realzales sueñan con sacarse esa espina.

Éxodo realista Este jueves y el sábado por la mañana se van a producir la mayor parte de los desplazamientos desde Gipuzkoa hasta Sevilla. Casi mil kilómetros que, lejos de asustar, se recorren con mucho gusto y gran ilusión. Tampoco asustan los 30 grados de Sevilla, una temperatura mucho más alta de la que suele haber en esta época a orillas del Cantábrico. A lo largo del día, el centro de Sevilla se ha ido llenado de cánticos y de camisetas blanquiazules. El sábado, el foco neurálgico será la fan-zone. Estará situada en la Avenida Carlos III, a 20 minutos andando del estadio de La Cartuja. Habrá bares, música y actuaciones en directo. Y también pantallas gigantes para que puedan seguir el partido todos aquellos aficionados que hayan viajado a Sevilla y no tiene entrada.

Fiesta también en casa En la otra punta del país, en San Sebastián, se espera también un gran ambiente. Se instalarán pantallas en Alderdi Eder, junto al ayuntamiento de la capital guipuzcoana. Y durante toda la jornada del sábado está preparada una gran fiesta. Distintos municipios del territorio se han sumado también a la celebración para animar al equipo. Los aficionados se reunirán en las plazas para seguir el partido. Confían en la victoria de la Real y esperan ver la Copa de cerca.