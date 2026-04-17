El Matarazzo más supersticioso no aclara quién será su portero titular mañana

Rino Matarazzo llega a la final de la Copa del Rey sin despejar la duda de quien será el portero titular. Marrero (el portero que ha jugado toda la competición) o Álex Remiro, el guardameta titular en todas las competiciones.

El técnico txuri-urdin ha tirado de superstición y no ha querido tocar la Copa. Aunque si ha reconocido haberla visto.

“😅 Matarazzo mira la Copa del Rey pero no se atreve a tocarla.



⚽️🏆Atlético de Madrid-Real Sociedad, mañana sábado, a las 21:00 en @La1 de TVE



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En la sala de prensa del Estadio La Cartuja, antes del entrenamiento en el escenario del partido de este sábado, el técnico estadounidense calificó como "increíble el apoyo" que sienten "y la energía" que les transmite la afición, "en la ciudad y en cada estación del viaje" de este viernes hasta Sevilla, y destacó que "es una cosa muy especial todo" lo que están viviendo, con lo que deseó que puedan corresponder con un triunfo.

'Rino' Matarazzo espera "una lucha muy fuerte y un partido muy intenso entre dos equipos que quieren ganar, que están con mucha confianza y en un buen momento", y añadió que "el estado de los jugadores es 'top', todos están muy bien y preparados", con "muchas ganas" y una "energía muy buena".

Respecto a si puede influir una excesiva presión en sus jugadores más jóvenes, indicó que en estas situaciones tienes que "mandar mensajes generales y también individualizar en algunos momentos", pues hay futbolistas que asumen de forma diferente, "pero todos tienen que tener esa tensión optima".

Sobre un posible exceso de euforia de su afición, que no pudo asistir en La Cartuja al título ganado en 2021 por la pandemia, insistió en que en una final "tienes que soltar la tensión y poner el foco en hacerlo bien, estar concentrado y conectado en todos los momentos del partido".

Admitió que, cuando fue contratado a finales de diciembre tras la destitución de Sergio Francisco, no podía esperarse este proceso que les ha llevado a La Cartuja. "Quién se hubiera imaginado en mis primeras conversaciones con el club que algunas semanas después estemos jugando una final. No nos ponemos límites", dijo.

"Intentamos mejorar cada día y así ha sido el camino desde el inicio, con el club, los técnicos y los jugadores. Es lo que nos ha ayudado a estar aquí, por eso estoy contento con nuestro progreso y tengo muchas ganas de conseguir más", aseveró el técnico nacido hace 48 años en Nueva Jersey.

Cuestionado por el técnico del Atlético, Diego Pablo Simeone, afirmó que tiene "un respeto muy grande hacia el 'Cholo' y hacia su estilo", pues "su trabajo en los últimos años es excepcional, no solo la emocionalidad que le da a su equipo, es que es un estilo muy definido y no sólo defienden bien, sino que presionan alto, son fluidos en el juego".

También confirmó que el venezolano Yangel Herrera, el japonés Take Kubo y Jon Gorrotxategi están en buen estado y podrían jugar, aunque los dos primeros quizás "no para el once", y resaltó que Mikel Oyarzabal "es un jugador excepcional, el capitán y líder en el campo", y "claro que puede ser determinante, por supuesto, pero también hay otros muchos jugadores preparados para dar un paso adelante y hacer algo muy importante"