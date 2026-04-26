Loles León: "El placer es sanador; después de tener un orgasmo la mente no se te llena de haters"

Con su inconfundible energía y esa lengua que no conoce censura, Loles León regresa al plató de Zero Dramas acompañada por un casting de lujo: su "hermana" Rossy de Palma, la polemista Alba Carrillo, el actor Fernando Tejero y la experta en datos Marina Rivers. Esta semana, el programa se convierte en un manual de supervivencia para navegar entre la longevidad, las estafas digitales y el veneno de las redes sociales.

La "segunda juventud" ha inaugurado la noche. Frente a la idea de la vejez como declive, Marina Rivers lanza datos que invitan al optimismo: España roza el récord de 16.000 centenarios. Loles, que a sus 75 años asegura estar en su mejor momento, lo tiene claro: "Yo voy a vivir 120 años".

Para entender este fenómeno de los Superagers, el programa recibe al Dr. Manuel de la Peña, autor de la Guía para vivir sanos 120 años, quien explica que el secreto no está solo en la genética, sino en un envejecimiento activo. La mesa debate si "los 60 son los nuevos 20" mientras descubren, mediante Inteligencia Artificial, cómo lucirían todos con 105 años, destacando el ejemplo vital de Charito, la mujer que a sus 101 años lidera su propia candidatura política en Patones de Arriba.

"¿Nos volvemos locos con las tendencias?" En segundo lugar, Zero Dramas aborda el peligro de la "Scary Medicine". Marina alerta sobre una cifra preocupante: el 33% de los padres medica a sus hijos con melatonina basándose solo en consejos de internet. Loles y sus invitados denuncian la proliferación de "gurús" que promocionan desde tiras nasales hasta gominolas adelgazantes sin base científica. El Dr. de la Peña advierte sobre los riesgos de la automedicación y el uso de imágenes de médicos reputados para estafas digitales, como le ocurrió al Doctor Cavadas. La mesa pone a prueba su sentido común identificando productos milagro en un reto que demuestra lo fácil que es caer en el engaño visual de las redes.