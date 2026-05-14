'Atención Obras' recibe a Sol Picó, que presenta su espectáculo 'La cordero y su ejército'
Cayetana Guillén Cuervo entrevista esta semana en ‘Atención Obras’ a Sol Picó. La bailarina y coreógrafa presenta ‘La cordero y su ejército’, espectáculo que llega a los Teatros del Canal de Madrid y en el que aborda su propio momento vital, la necesidad de renovación y “una celebración del fin como inicio”, tal y como ella misma define el montaje. ‘La cordero y su ejército’ cierra una trilogía iniciada con ‘Lastre’ y continuada con ‘Carrer 024’, obra con la que además opta a tres Premios Max de las Artes Escénicas en su 29ª edición.
En más de tres décadas al frente de su compañía, Sol Picó ha construido un universo escénico propio, fusionando danza clásica, contemporánea, española y flamenco a través de su ya icónica zapatilla de punta. Sus espectáculos abordan temas como la identidad femenina, la migración, el fracaso o el paso del tiempo. Durante la entrevista también adelantará algunas ideas sobre futuros proyectos vinculados a las tradiciones asociadas a la figura masculina.
Artes escénicas y creación contemporánea en el programa
Junto a Sol Picó, ‘Atención Obras’ descubrirá ‘Lexikon’, la nueva propuesta de la compañía El Conde de Torrefiel, una de las formaciones más vanguardistas de la escena europea actual. El programa también visitará la exposición dedicada al escultor británico Thomas Houseago, considerado uno de los artistas más relevantes del siglo XXI.
Además, se emitirá un reportaje sobre ‘Travy’, el proyecto más personal de Oriol Pla, una propuesta en la que realidad y ficción se mezclan sobre el escenario. La agenda cultural de la semana recomendará nuevas propuestas de música, arte y teatro de distintos puntos del país.
El programa se cerrará con PHotoESPAÑA y su nueva edición bajo el lema ‘Volver a imaginar’, una invitación a reivindicar la creatividad y la experimentación a través de cerca de un centenar de exposiciones y más de 300 artistas participantes.