'Atención Obras' recibe a Sol Picó, que presenta su espectáculo 'La cordero y su ejército'

Cayetana Guillén Cuervo entrevista esta semana en ‘Atención Obras’ a Sol Picó. La bailarina y coreógrafa presenta ‘La cordero y su ejército’, espectáculo que llega a los Teatros del Canal de Madrid y en el que aborda su propio momento vital, la necesidad de renovación y “una celebración del fin como inicio”, tal y como ella misma define el montaje. ‘La cordero y su ejército’ cierra una trilogía iniciada con ‘Lastre’ y continuada con ‘Carrer 024’, obra con la que además opta a tres Premios Max de las Artes Escénicas en su 29ª edición.

Sol Picó y Cayetana Guillén Cuervo

En más de tres décadas al frente de su compañía, Sol Picó ha construido un universo escénico propio, fusionando danza clásica, contemporánea, española y flamenco a través de su ya icónica zapatilla de punta. Sus espectáculos abordan temas como la identidad femenina, la migración, el fracaso o el paso del tiempo. Durante la entrevista también adelantará algunas ideas sobre futuros proyectos vinculados a las tradiciones asociadas a la figura masculina.