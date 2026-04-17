Enrique Bunbury presenta su último disco en 'Atención Obras'
- ‘De un siglo anterior’ llevará al cantante y compositor de gira por Latinoamérica, Estados Unidos y España
- Sábado 18 de abril, a las 18:25 horas en La 2 y RTVE Play
Esta semana, en ‘Atención Obras’, Cayetana Guillén Cuervo entrevistará a Enrique Bunbury. Dueño de una identidad artística en permanente evolución, presentará su último trabajo discográfico, ‘De un siglo anterior’, y hablará de cómo afronta su próxima gira por Latinoamérica, Estados Unidos y España.
Una gira que empezará en otoño y en la que hará un nuevo espectáculo, revisando su cancionero con una magnífica banda de diez músicos que fusiona a ‘Los Santos Inocentes’ y el ‘Huracán Ambulante’ y que promete muchas sorpresas, ya que tiene la capacidad de reinventar cada gira y convertirla en una experiencia artística única.
Bunbury es una de las figuras más trascendentes e influyentes de la música en español. El artista ha sabido reinventarse década tras década sin perder un ápice de su magnetismo. Desde sus inicios como líder de Héroes del Silencio hasta su camaleónica carrera en solitario, el zaragozano ha construido un legado basado en la exploración constante, una lírica profunda y una voz inconfundible que es referente y patrimonio del rock hispano.
Junto a él, verán el reportaje sobre la última exposición de la ilustradora Ana Juan, todo un referente del dibujo actual. ‘Wunderkammer’ (“cámara de maravillas en alemán”) no es un gabinete de curiosidades tradicional; es el concepto expositivo sobre el que Ana Juan ha trabajado el último año. En este nuevo proyecto, creado y producido para CentroCentro de Madrid, Ana Juan traspasa su dilatada carrera como ilustradora y es un escenario perfecto para observar la profundidad y la fuerza de su dibujo, el virtuosismo plástico y la viveza expresiva de sus obras.
'Antoine, el musical' y el nuevo disco de Fangoria
También proyectarán el reportaje ‘Antoine, El Musical’, un viaje musical inspirado en la vida de Antoine de Saint-Exupéry, creador de ‘El Principito’. Tras conquistar al público y hacerse con el Premio Max de las Artes Escénicas al Mejor Espectáculo Revelación en 2021, la obra ha regresado a las tablas. Un relato íntimo y conmovedor que recuerda que “lo esencial es invisible a los ojos”. En esta nueva etapa, Shuarma, líder de Elefantes, vuelve a dar vida a El Principito a través de su voz y su sensibilidad musical. La dirección de Ignasi Vidal aporta la profundidad y delicadeza que han convertido a Antoine en una referencia del teatro musical en España.
En la agenda de esta semana de ‘Atención Obras’, la exposición de Anders Zorn; la obra de teatro ‘Murmullo’ (Tríptico de la Vida II), y los conciertos de La Muchacha, Rüfüs Du Sol y Vermú. Y como cierre musical, el nuevo disco de Fangoria: ‘La verdad o la imaginación’.