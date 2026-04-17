Esta semana, en ‘Atención Obras’, Cayetana Guillén Cuervo entrevistará a Enrique Bunbury. Dueño de una identidad artística en permanente evolución, presentará su último trabajo discográfico, ‘De un siglo anterior’, y hablará de cómo afronta su próxima gira por Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Una gira que empezará en otoño y en la que hará un nuevo espectáculo, revisando su cancionero con una magnífica banda de diez músicos que fusiona a ‘Los Santos Inocentes’ y el ‘Huracán Ambulante’ y que promete muchas sorpresas, ya que tiene la capacidad de reinventar cada gira y convertirla en una experiencia artística única.

Bunbury es una de las figuras más trascendentes e influyentes de la música en español. El artista ha sabido reinventarse década tras década sin perder un ápice de su magnetismo. Desde sus inicios como líder de Héroes del Silencio hasta su camaleónica carrera en solitario, el zaragozano ha construido un legado basado en la exploración constante, una lírica profunda y una voz inconfundible que es referente y patrimonio del rock hispano.

Enrique Bunbury presenta su último disco en 'Atención Obras'

Junto a él, verán el reportaje sobre la última exposición de la ilustradora Ana Juan, todo un referente del dibujo actual. ‘Wunderkammer’ (“cámara de maravillas en alemán”) no es un gabinete de curiosidades tradicional; es el concepto expositivo sobre el que Ana Juan ha trabajado el último año. En este nuevo proyecto, creado y producido para CentroCentro de Madrid, Ana Juan traspasa su dilatada carrera como ilustradora y es un escenario perfecto para observar la profundidad y la fuerza de su dibujo, el virtuosismo plástico y la viveza expresiva de sus obras.