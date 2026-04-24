La actriz Lucía Quintana visita 'Atención Obras' para hablar de la obra teatral 'Tras el ensayo'

‘Atención Obras’ recibe esta semana a Lucía Quintana. La actriz hablará del último proyecto que le ha hecho subirse de nuevo a las tablas del Teatro Español de Madrid: la obra ‘Tras el ensayo’, escrita por el sueco Ingmar Bergman en 1984, justo cuando el director decidió dejar el cine para volcarse en el teatro.

La adaptación y dirección corre a cargo del dramaturgo Ernesto Caballero, una figura muy importante en la vida profesional de Quintana, ya que él fue de las primeras personas que confío en su talento siendo la vallisoletana muy joven.

‘Tras el ensayo’ sumerge al público en un juego de espejos, el teatro dentro del teatro como metáfora de la vida, y aborda todos los grandes temas que tocó el genial Bergman a lo largo de su carrera. “Una obra íntima y penetrante que explora las fronteras entre la vida y el arte, la memoria y el deseo”, en palabras de Caballero. Junto a la Lucía Quintana, completan el reparto Emilio Tomé y Elisa Hipólito.

Actriz de oficio, Lucía Quintana ha destacado tanto en cine como en televisión, pero su carrera va ligada inexorablemente a las tablas, teniendo en su currículo más de 40 obras de teatro a lo largo de sus más de 30 años de profesión.

Lucía Quintana habla de su nueva obra teatral en 'Atención Obras'

Su padre era Juan Antonio Quintana, actor y director que dedicó toda su vida a la interpretación. Y su madre, la pintora y escenógrafa, Mery Maroto. Con ella verán a lo largo del programa, imágenes de aquellas representaciones en la compañía de su padre siendo bien joven.

Tras la entrevista proyectarán un reportaje sobre la banda barcelonesa ‘Mujeres’, de gira con su séptimo álbum, ‘Es un dolor inexplicable’.