Aina Clotet, madrina de 'Días de cine' después del éxito de 'Viva' en la Semana de la Crítica

Esta semana es madrina de ‘Días de cine’ la directora, guionista, productora y actriz Aina Clotet, responsable como creadora, directora y protagonista de la serie ‘Esto no es Suecia’, y directora, coguionista y protagonista de la película ‘Viva’. La tragicomedia se estrena el 19 de junio tras pasar por el Festival de Cannes, donde triunfó durante la Semana de la Crítica.

Llegan a los cines

Uno de los acontecimientos más esperados de esta semana es el regreso de Steven Spielberg, que estrena ‘El día de la revelación’, un ‘Encuentros en la tercera fase’ actualizado a 2026 y destinado al público de masas que protagonizan Emily Blunt y Josh O´Connor.

Entre las novedades del cine español, llegan ‘Pioneras’, la historia de las mujeres futbolistas que a comienzos de los años 70 se atrevieron a jugar al futbol en España, e ‘Ivan & Hadoum’, la película que conquistó Berlín y Málaga, y cuyo director, Ian de la Rosa, presentó en ‘Días de cine’ la semana pasada. Ambas obras están participadas por RTVE.

Hay más estrenos: Pietro Marcello dirige ‘Eleonora Duse, la Divina’, protagonizada por Valeria Bruni Tedeschi. De Canadá llega ‘Un talento único’, dirigida por Daniel Roher. Ben Wheatley dirige ‘Normal’, que tiene a Bob Odenkirk de protagonista, y completa la cartelera de la semana la noruega ‘Solomamma’.

Además, ‘Días de cine’ presenta los reportajes sobre la edición número 54 del Festival de Huesca y Filmadrid 2026, cuya Sección Oficial presenta los trabajos más audaces y originales del último año, todos inéditos en España, acompañado de la Sección Espejos que contextualiza el trabajo de los autores a competición. Y como cada semana, ‘Las recomendaciones de Días de cine’.