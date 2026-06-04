Ian de la Rosa, padrino de 'Días de cine' tras triunfar en el Festival de Berlín

‘Días de cine’ escoge como padrino a Ian de la Rosa después de conquistar Málaga y Berlín con su ópera prima ‘Iván & Hadoum’, participada por RTVE, una historia de amor entre un joven trans y una mujer árabe. Esta semana, el programa recordará a Josefina Molina, primera directora española titulada, y también hará un repaso de los estrenos más destacados.

Tras realizar los cortometrajes ‘Victor XX’ y ‘Farrucas’, Ian de la Rosa presentaba en el pasado Festival de Berlín ‘Ivan & Hadoum’ y, posteriormente, en el Festival de Málaga. Además de un éxito entre la crítica, también se hizo con el Teddy Award en Berlín y otros dos galardones en Málaga: mejor guion y premio especial del jurado . ‘Ivan & Hadoum’ es una historia de amor convencional y a la vez distinta, un Romeo y Julieta en los mares de plástico de Almería con dos personas unidas por el amor y separadas por los prejuicios de clase y de origen. La exitosa coproducción entre España, Alemania y Bélgica llega a los cines la próxima semana.

El pasado 30 de mayo fallecía a los 89 años Josefina Molina, la primera mujer en conseguir el título de Dirección en la Escuela Oficial del Cine . La cineasta cordobesa dirigió títulos memorables como ‘Función de noche’ o la serie ‘Teresa de Jesús’. Esta semana ‘Días de cine’ la recordará como un ejemplo de mujer luchadora que abrió las puertas del sector a muchas otras que han llegado después.

Los estrenos más destacados

Para los amantes del terror, esta semana llega a las salas ‘Backrooms’ que promete convertirse en uno de los fenómenos del año dentro del género, que cuenta con una de las actrices del momento como protagonista, Renate Reinsve.

Josh O´Connor protagoniza el drama con aroma de western ‘Rebuilding’, escrita y dirigida por Max Walker-Silverman.

En cuanto al cine español, Arantxa Echevarría se acerca a la comedia picaresca con ‘Cada día nace un listo’, Fernando Franco escribe y dirige ‘La luz’, protagonizada por Alberto San Juan y participada por RTVE.

Además, el documental dirigido por Carolina Yuste ‘Este cuerpo es mío’; el documental de Sergio Oskman ‘Una película de miedo’; el estreno en cine, 13 años después, de ‘Los Ilusos’, la ópera prima de Jonás Trueba, y ‘Todo lo que nunca fuimos’, protagonizada por Maxi Iglesias.

Completa el programa de esta semana, la segunda entrega del programa sobre Documenta Madrid y Las recomendaciones de Días De Cine.