'Me meto en un Jardín': Mercedes Milá recorre Extremadura junto a Toño Pérez

Mercedes Milá y ‘Me meto en un jardín’ regresan a La 2 para conocer a un nuevo protagonista. La veterana periodista continúa su viaje en caravana rumbo a Extremadura, donde se reúne con el reputado chef Toño Pérez para conocer el lado íntimo y profesional del cocinero extremeño.

Los jardines y la filosofía del macetismo

Mercedes Milá comienza el recorrido en la imponente plaza de Garrovillas, en la localidad cacereña de Alconétar, una de las más grandes de España. Sube a su caravana y se dirige a Torrejoncillo, donde visita la Alfarería Moreno León, uno de los talleres más antiguos y emblemáticos de Extremadura, con tradición familiar desde 1783. Allí se encuentra con Toño Pérez y los hermanos alfareros.

Milá conoce la historia del lugar y se involucra en el proceso de moldear barro, una tradición artesanal centenaria. Juntos continúan su viaje hacia Cáceres, donde se encuentra el restaurante Atrio y sus singulares jardines.

Al llegar, Milá decide explorar la ciudad por su cuenta, visitando lugares y encontrándose con el estudio de Juan Luis, un violista reconvertido en profesor de escultura.

Más tarde, Mercedes vuelve a Atrio, donde Toño le enseña sus jardines, creados según su filosofía del “macetismo” que el propio chef detalla a la periodista para, más tarde, abordar juntos diferentes temas de la vida del chef: su infancia, su historia de amor con José Polo, los inicios de Atrio o su amistad con Helga de Alvear.