'Me meto en un Jardín': Mercedes Milá recorre Extremadura junto a Toño Pérez
Mercedes Milá y ‘Me meto en un jardín’ regresan a La 2 para conocer a un nuevo protagonista. La veterana periodista continúa su viaje en caravana rumbo a Extremadura, donde se reúne con el reputado chef Toño Pérez para conocer el lado íntimo y profesional del cocinero extremeño.
Los jardines y la filosofía del macetismo
Mercedes Milá comienza el recorrido en la imponente plaza de Garrovillas, en la localidad cacereña de Alconétar, una de las más grandes de España. Sube a su caravana y se dirige a Torrejoncillo, donde visita la Alfarería Moreno León, uno de los talleres más antiguos y emblemáticos de Extremadura, con tradición familiar desde 1783. Allí se encuentra con Toño Pérez y los hermanos alfareros.
Milá conoce la historia del lugar y se involucra en el proceso de moldear barro, una tradición artesanal centenaria. Juntos continúan su viaje hacia Cáceres, donde se encuentra el restaurante Atrio y sus singulares jardines.
Al llegar, Milá decide explorar la ciudad por su cuenta, visitando lugares y encontrándose con el estudio de Juan Luis, un violista reconvertido en profesor de escultura.
Más tarde, Mercedes vuelve a Atrio, donde Toño le enseña sus jardines, creados según su filosofía del “macetismo” que el propio chef detalla a la periodista para, más tarde, abordar juntos diferentes temas de la vida del chef: su infancia, su historia de amor con José Polo, los inicios de Atrio o su amistad con Helga de Alvear.
Sobre ‘Me meto en un jardín’
‘Me meto en un jardín’, una producción de RTVE en colaboración con Zanskar Producciones, es una road movie entre jardines, con conversaciones hilarantes unas veces y emocionantes otras. Siempre con la autenticidad y franqueza de una periodista mítica y única, Mercedes Milá, que charla en profundidad con invitados como David Uclés, Sor Lucía Caram, Álex Txikon, Óscar Camps, Nazareth Castellanos, Toño Pérez, Almudena Ariza, Lucía Dominguín, Miguel Ángel Revilla y Marc Giró.
Los jardines seleccionados para el programa son escenarios espectaculares que tienen una historia relacionada con el invitado: el jardín MariMurtra en la Costa Brava, el del Capricho en Madrid, Lur Garden de Íñigo Segurola en Oiartzun, el Botánico Histórico de Barcelona, Cabárceno en Cantabria o el jardín de Ceres en Guadalajara son algunos de ellos.