'Me meto en un jardín': Mercedes Milá visita a Óscar Camps
Tras recorrer parte del norte de España, Mercedes Milá se sube una semana más a su caravana en busca de nuevas conversaciones con nuevos protagonistas. En esta ocasión, la periodista pone rumbo a Barcelona para visitar el barco Open Arms de la mano de Óscar Camps.
El rescatista, activista y fundador de la ONG ‘Proactiva Open Arms’ es el sexto invitado de ‘Me meto en un jardín’, quien comparte su historia con Milá en el Jardín Botánico Marimurtra, frente al Mar Mediterráneo.
Óscar Camps y el Open Arms: compromiso, memoria y humanidad
Mercedes Milá llega al puerto de Barcelona en busca de un viejo amigo: Óscar Camps. Tras recorrer el muelle, se reencuentra con él y sube a uno de los barcos de Open Arms, donde conoce a su equipo y descubre los preparativos de una nueva misión humanitaria rumbo a Gaza. Mercedes se acerca al trabajo diario de la organización y a las personas que lo hacen posible.
Más tarde, ambos acuerdan verse en un lugar especial y Milá pone rumbo a Arenys de Mar, donde pasa la noche en un camping junto al mar. Allí se encuentra con Montse, amiga de Óscar desde sus inicios como socorrista. Finalmente, Camps se reúne con la periodista en el Jardín Botánico Marimurtra, en Blanes.
El episodio concluye frente al Mediterráneo, en un entorno que resume el compromiso, la memoria y la humanidad que definen a Óscar Camps.
Sobre ‘Me meto en un jardín’
‘Me meto en un jardín’, una producción de RTVE en colaboración con Zanskar Producciones, es una road movie entre jardines, con conversaciones hilarantes unas veces y emocionantes otras. Siempre con la autenticidad y franqueza de una periodista mítica y única, Mercedes Milá, que charla en profundidad con invitados como David Uclés, Sor Lucía Caram, Álex Txikon, Óscar Camps, Nazareth Castellanos, Toño Pérez, Almudena Ariza, Lucía Dominguín, Miguel Ángel Revilla y Marc Giró.
Los jardines seleccionados para el programa son escenarios espectaculares que tienen una historia relacionada con el invitado: el jardín MariMurtra en la Costa Brava, el del Capricho en Madrid, Lur Garden de Íñigo Segurola en Oiartzun, el Botánico Histórico de Barcelona, Cabárceno en Cantabria o el jardín de Ceres en Guadalajara son algunos de ellos.