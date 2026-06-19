'Me meto en un jardín': Mercedes Milá visita a Óscar Camps

Tras recorrer parte del norte de España, Mercedes Milá se sube una semana más a su caravana en busca de nuevas conversaciones con nuevos protagonistas. En esta ocasión, la periodista pone rumbo a Barcelona para visitar el barco Open Arms de la mano de Óscar Camps.

El rescatista, activista y fundador de la ONG ‘Proactiva Open Arms’ es el sexto invitado de ‘Me meto en un jardín’, quien comparte su historia con Milá en el Jardín Botánico Marimurtra, frente al Mar Mediterráneo.

Óscar Camps y el Open Arms: compromiso, memoria y humanidad Mercedes Milá llega al puerto de Barcelona en busca de un viejo amigo: Óscar Camps. Tras recorrer el muelle, se reencuentra con él y sube a uno de los barcos de Open Arms, donde conoce a su equipo y descubre los preparativos de una nueva misión humanitaria rumbo a Gaza. Mercedes se acerca al trabajo diario de la organización y a las personas que lo hacen posible. Más tarde, ambos acuerdan verse en un lugar especial y Milá pone rumbo a Arenys de Mar, donde pasa la noche en un camping junto al mar. Allí se encuentra con Montse, amiga de Óscar desde sus inicios como socorrista. Finalmente, Camps se reúne con la periodista en el Jardín Botánico Marimurtra, en Blanes. El episodio concluye frente al Mediterráneo, en un entorno que resume el compromiso, la memoria y la humanidad que definen a Óscar Camps. Óscar Camps y Mercedes Milá