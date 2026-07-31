'Me meto en un Jardín': Mercedes Milá conversa con Almudena Ariza
Mercedes Milá vuelve una semana más con ‘Me meto en un jardín’, el programa conversacional de La 2 que reúne en cada capítulo a la veterana periodista con un nuevo invitado en emblemáticos jardines y entornos naturales. Por primera vez en esta temporada, Milá tendrá enfrente a otra periodista con una dilatada trayectoria: Almudena Ariza.
El jardín que esconde un búnker
Mercedes Milá se dirige al Jardín Histórico del Capricho, en Madrid, donde inicia su recorrido junto a Sally Hambleton. Mientras pasean entre sus rincones más conocidos, Sally le descubre la historia del jardín, lo que le confirma a Milá que se trata del escenario perfecto para su encuentro con la periodista Almudena Ariza.
Antes de eso, Mercedes charla con Raúl Incertis, médico de urgencias en Gaza y amigo de Almudena Ariza. Tras pasar la noche en su caravana, la presentadora recoge a Almudena en Madrid junto a su cámara, Nacho Cañizares. Juntas se dirigen al jardín, donde comienzan una charla sobre su trayectoria y experiencias. El recorrido las lleva hasta uno de los lugares más singulares del Capricho: un búnker de la Guerra Civil.
Sobre ‘Me meto en un jardín’
‘Me meto en un jardín’, una producción de RTVE en colaboración con Zanskar Producciones, es una road movie entre jardines, con conversaciones hilarantes unas veces y emocionantes otras. Siempre con la autenticidad y franqueza de una periodista mítica y única, Mercedes Milá, que charla en profundidad con invitados como David Uclés, Sor Lucía Caram, Álex Txikon, Óscar Camps, Nazareth Castellanos, Toño Pérez, Almudena Ariza, Lucía Dominguín, Miguel Ángel Revilla y Marc Giró.
Los jardines seleccionados para el programa son escenarios espectaculares que tienen una historia relacionada con el invitado: el jardín MariMurtra en la Costa Brava, el del Capricho en Madrid, Lur Garden de Íñigo Segurola en Oiartzun, el Botánico Histórico de Barcelona, Cabárceno en Cantabria o el jardín de Ceres en Guadalajara son algunos de ellos.