'Me meto en un Jardín': Mercedes Milá conversa con Almudena Ariza

Mercedes Milá vuelve una semana más con ‘Me meto en un jardín’, el programa conversacional de La 2 que reúne en cada capítulo a la veterana periodista con un nuevo invitado en emblemáticos jardines y entornos naturales. Por primera vez en esta temporada, Milá tendrá enfrente a otra periodista con una dilatada trayectoria: Almudena Ariza.

El jardín que esconde un búnker Mercedes Milá se dirige al Jardín Histórico del Capricho, en Madrid, donde inicia su recorrido junto a Sally Hambleton. Mientras pasean entre sus rincones más conocidos, Sally le descubre la historia del jardín, lo que le confirma a Milá que se trata del escenario perfecto para su encuentro con la periodista Almudena Ariza. Antes de eso, Mercedes charla con Raúl Incertis, médico de urgencias en Gaza y amigo de Almudena Ariza. Tras pasar la noche en su caravana, la presentadora recoge a Almudena en Madrid junto a su cámara, Nacho Cañizares. Juntas se dirigen al jardín, donde comienzan una charla sobre su trayectoria y experiencias. El recorrido las lleva hasta uno de los lugares más singulares del Capricho: un búnker de la Guerra Civil. Mercedes Milá y Almudena Ariza