El actor Emilio Gutiérrez Caba, padrino de 'Días de cine'

‘Días de cine’ nombra padrino del programa a Emilio Gutiérrez Caba, actor que acumula más de 60 años de trayectoria en cine, televisión y teatro. Coincidiendo con el 90º aniversario de la Guerra Civil, este sábado también se emitirá cuatro reportajes que reflejan el papel del cine en el conflicto. De los estrenos, llega el último trabajo de Christopher Nolan, ‘La Odisea’, en la misma semana del adiós a toda una estrella de Hollywood: Sam Neill.

Emilio Gutiérrez Caba ha participado en 107 títulos de nuestro cine. Aunque cueste creerlo, Gutiérrez Caba, heredero de una estirpe de artistas que se remonta al siglo XIX, confiesa en ‘Días de cine’ que nunca pensó en ser actor. Con Gerardo Sánchez, director del espacio de La 2, la conversación trasciende al séptimo arte.

En el 90º aniversario de la Guerra Civil, cuatro reportajes darán cuenta de cómo el cine ha reflejado sus diversos aspectos : ‘ El conflicto’, ‘La retaguardia’, ‘La posguerra’ y ‘Sátira, comedia y metáfora’ . Este segmento especial contará con la participación de Joaquin Oristrell, Fernando Méndez Leite, Celia Rico y José Luis Castro de Paz .

Los estrenos más destacados

Finaliza la cuenta atrás para los fans de Christopher Nolan, que por fin pueden disfrutar de ‘La Odisea’. Esta epopeya tiene como protagonista a Matt Damon, rodeado por Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, John Bernthal, John Leguizamo y Elliot Page.

Además, el debutante Cole Webley presenta ‘Omaha’, una road movie que narra el viaje de Ella, Charlie y su padre en los Estados Unidos de la crisis económica de 2008. Y desde Reino Unido llega ‘Hombres de acero’. Calum McDiarmid dirige este thriller carcelario que le ha valido el premio al mejor debut en los British Independent Film Awards.

Fotograma de la película 'La Odisea' de Christopher Nolan

Otro debut: el de la española Nuria Ibánez Castañeda, directora de ‘El guardián’. Basilio es el hombre encargado de limpiar una zona turística de México poblada por estadounidenses, una historia que invita a la reflexión y que fue nominada a mejor película en el Festival de Málaga. Y ‘Ni contigo ni sin mi’ es una comedia romántica española muy veraniega que corre a cargo de María Ruiz. En su elenco hay rostros conocidos del cine y la televisión: Gorka Otxoa, Adrián Lastra, Manuela Vellés, Iván Sánchez y Cristina Maisonnave.

El documental ‘La vida es Verdi’ celebra los 100 años de los cines más antiguos en funcionamiento de Barcelona con intervenciones de Albert Serra, Isabel Coixet, J. A. Bayona o Richard Gere, y música de Silvia Pérez Cruz.