La productora Mercedes Gamero, madrina de 'Días de cine' en la semana del Orgullo
- Ya disponible en RTVE Play la entrevista completa a la productora de títulos como ‘La infiltrada’, ‘Escape’, ‘Rondallas’ o ‘El director’
- Sábado 4 de julio, a las 19:00 horas en La 2 y RTVE Play
‘Días de cine’ nombra madrina a la productora Mercedes Gamero, artífice de películas como ‘Escape’, ‘Rondallas’, la ganadora de un Goya ‘La infiltrada’ o ‘El director’. En la semana del Orgullo LGTBIQ+, el programa de Gerardo Sánchez recorrerá el cine más diverso y reivindicativo y, además, homenajeará a Gary Cooper.
Gerardo Sánchez entrevista a Mercedes Gamero en ‘Días de cine’
Cuenta Mercedes Gamero, hija del actor Antonio Gamero, que decidió que quería ser productora viendo a su padre trabajar delante de la cámara, pero sobre todo viendo a quien organizaba el trabajo detrás. La productora conversa sobre la enorme dificultad de materializar una idea original, traducirla del papel, que todo lo aguanta, a la gran pantalla.
Con motivo de la celebración del Orgullo, un año más, ‘Días de cine’ ha preparado un reportaje que recorre el universo LGTBIQ+ a través del cine realizado después de los años 70.
El espacio de La 2 también recordará a Gary Cooper. ‘Solo ante el peligro’, ‘Tambores lejanos’, ‘El hombre del oeste’, ‘El árbol del ahorcado’, ‘Por quién doblan las campanas’, ‘El sargento York’, ‘El orgullo de los yanquis’ o ‘Los inconquistables’ son solo una pequeña muestra del más de centenar de títulos en los que participó esta leyenda de la interpretación con tres premios Óscar en su vitrina. El pasado 7 de mayo habría cumplido 125 años.
Los estrenos más destacados
Esta semana llegan a nuestros cines la española ‘Día de caza’, el remake de ‘La caza’ de Carlos Saura, que ha llevado a cabo Pedro Aguilera con un plantel de protagonistas femeninas: Carmen Machi, Rossy De Palma, Blanca Portillo y Zoe Arnao. Y más cine español: Patricia Ortega dirige ‘9 lunas’, con Jorge Sanz y María León entre sus protagonistas. Lav Diaz escribe y dirige ‘Magallanes’, con Albert Serra como productor y Gael García Bernal como protagonista.
Bob Odenkirk, famoso por su carismático abogado Saul Goodman de ‘Better Call Saul’, es el protagonista de ‘Normal’, del británico Ben Wheatley. El cine francés también tiene presencia en las salas con ‘Hermanos’ y ‘Los músicos’. Y completa los estrenos ‘La muerte de Robin Hood’, protagonizada por Hugh Jackman. Se trata de versión revisionista del mito tantas veces visto en el cine que escribe y dirige Michael Sarnoski.
El broche del programa lo ponen, como siempre, las recomendaciones de ‘Días de cine’.