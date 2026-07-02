La productora Mercedes Gamero, madrina de 'Días de cine' en la semana del Orgullo

‘Días de cine’ nombra madrina a la productora Mercedes Gamero, artífice de películas como ‘Escape’, ‘Rondallas’, la ganadora de un Goya ‘La infiltrada’ o ‘El director’. En la semana del Orgullo LGTBIQ+, el programa de Gerardo Sánchez recorrerá el cine más diverso y reivindicativo y, además, homenajeará a Gary Cooper.

Gerardo Sánchez entrevista a Mercedes Gamero en ‘Días de cine’

Cuenta Mercedes Gamero, hija del actor Antonio Gamero, que decidió que quería ser productora viendo a su padre trabajar delante de la cámara, pero sobre todo viendo a quien organizaba el trabajo detrás. La productora conversa sobre la enorme dificultad de materializar una idea original, traducirla del papel, que todo lo aguanta, a la gran pantalla.

Con motivo de la celebración del Orgullo, un año más, ‘Días de cine’ ha preparado un reportaje que recorre el universo LGTBIQ+ a través del cine realizado después de los años 70.

El espacio de La 2 también recordará a Gary Cooper. ‘Solo ante el peligro’, ‘Tambores lejanos’, ‘El hombre del oeste’, ‘El árbol del ahorcado’, ‘Por quién doblan las campanas’, ‘El sargento York’, ‘El orgullo de los yanquis’ o ‘Los inconquistables’ son solo una pequeña muestra del más de centenar de títulos en los que participó esta leyenda de la interpretación con tres premios Óscar en su vitrina. El pasado 7 de mayo habría cumplido 125 años.