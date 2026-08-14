'Me meto en un jardín': Mercedes Milá se cita con Marc Giró

‘Me meto en un jardín’, el programa de entrevistas de La 2, llega al final de temporada. Mercedes Milá se sube a su caravana en este último capítulo para poner rumbo a Barcelona, donde se reúne con el presentador Marc Giró.

Confesiones en el Jardín Botánico Histórico

En este episodio de ‘Me meto en un jardín’, Mercedes Milá inicia su recorrido en Rupit, uno de los pueblos más pintorescos de Cataluña, donde se baña en el río y desayuna con una pareja local, interesándose por su historia.

Sube a su caravana y viaja por la comarca de Osona, haciendo parada en la charcutería Colom de Cantonigrós para conocer a Dolors: una tendera de 85 años famosa por sus fuets y su pasión por los geranios. Milá continúa hasta Manlleu, visita el mercadillo semanal y charla con los tenderos mientras realiza compras para el viaje. Tras pasar la noche en la caravana, se dirige a Barcelona para encontrarse con Marc Giró y llevarlo al Jardín Botánico Histórico. Por el camino mantienen una charla muy divertida y distendida.

A lo largo del episodio, Giró comparte recuerdos de su juventud, su educación artística y republicana, y reflexiona sobre su trayectoria profesional, mostrando su humor irónico y mirada crítica.