'Días de cine' analiza el estilo de Fritz Lang y repasa los estrenos de 'El final de Oak Street' o 'Palestina 36'

‘Días de cine’ rinde homenaje a Fritz Lang en el 50º aniversario de su muerte y repasa sus claves cinematográficas junto a varios expertos. Además, esta semana llegan los estrenos de ‘El final de Oak Street’ y ‘Palestina 36’.

Por segunda semana consecutiva, ‘Días de cine’ continúa su tributo a Fritz Lang en el 50º aniversario de su muerte. Artífice de obras maestras como ‘Metrópolis’, ‘M’, ‘Furia’ o ‘Los sobornados’, Lang es una figura imprescindible de la historia del cine, y su estilo merece una profunda observación . Por ello, el programa de la 2 ofrecerá un espacio dedicado a estudiar sus elementos más característicos junto a expertos del sector: Luis Aller, Quim Casas, Vicente Sánchez-Biosca y Antonio Weinrichter .

Llegan a los cines

Entre los estrenos de la semana, destaca ‘El final de Oak Street’, un relato de corte fantástico, protagonizado por Anne Hathaway y Ewan McGregor, que lleva la firma de David Robert Mitchell, director de obras tan especiales como la terrorífica ‘It follows’ o la surrealista ‘Lo que esconde Silver Lake’.

Otra de las películas esperadas es ‘Palestina 36’. La cinta recrea un momento crucial en la historia de Palestina. Es el año 1936, cuando se agudizan las tensiones entre los palestinos y los judíos que van llegando en número cada vez mayor a su tierra. Annemarie Jacir dirige un título que cuenta con rostros relevantes como Jeremy Irons, Hiam Abbas o Robert Aramayo.