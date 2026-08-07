'Me meto en un jardín': Mercedes Milá visita a Lucía Dominguín

Mercedes Milá se mete una semana más en un jardín con una nueva entrega del programa de entrevistas de La 2. Lo hace con la pintora y empresaria Lucía Dominguín. La artista, hermana de Miguel Bosé y exconcursante de ‘MasterChef Celebrity’ y ‘DecoMasters’, recibe a la veterana periodista en la localidad segoviana de Turégano.

Entre flores y cristales En este episodio de ‘Me meto en un jardín’, Mercedes Milá prepara su caravana para emprender un nuevo viaje rumbo a Turégano, donde le espera su invitada: Lucía Dominguín. Antes de llegar, hace una parada en la Real Fábrica de Cristales de La Granja, donde conoce al maestro vidriero Diego Rodríguez, con quien descubre el arte del soplado y consigue un jarrón muy especial para su anfitriona. Pero antes de encontrarse con Lucía, ocurre algo inesperado con su perro Scott que cambia los planes. Mercedes y Lucía se encontrará finalmente en La Alcarria y tras una primera charla, le propone acompañarla hasta un lugar muy significativo: la granja de flores de Leticia de la Fuente, amiga de Lucía. Ambas llegan a la granja, donde Leticia les muestra su proyecto y su vínculo con la naturaleza. En este entorno, Mercedes y Lucía continúan su charla. El episodio concluye entre flores, con una despedida que celebra la amistad y la conexión con la naturaleza..