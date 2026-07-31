'Tesoros de la tele' estrena en La 2 un especial dedicado a Cecilia
- En el 50º aniversario de su fallecimiento, el programa homenajea a la artista con material inédito de su vida y trayectoria
- Domingo 2 de agosto, a las 00:10 horas en La 2 y RTVE Play
El 2 de agosto se cumplen 50 años desde que España y el mundo despidieron a una artista irrepetible: Evangelia Sobrado Galanes, conocida como Cecilia. Como homenaje, La 2 estrena este domingo un especial de ‘Tesoros de la tele’ con los grandes momentos que protagonizó en Televisión Española.
El equipo del programa vuelve a nutrirse del Archivo RTVE para recuperar momentos emblemáticos e icónicos de Cecilia. En este especial se repasarán sus canciones más importantes, como ‘Dama, dama’, ‘Un ramito de violetas’, ‘Mi querida España’ o ‘Nada de nada’, así como las principales entrevistas que concedió.
Además, el programa contará con material inédito, fruto de la constante digitalización del Archivo RTVE y de la colaboración especial de Teresa Sobredo, hermana de Cecilia.
Un tributo a una artista única y muy avanzada para su época, que comenzó a triunfar en 1972 con su primer álbum, ‘Cecilia’, y que culminó su éxito en 1975 con su tercer disco ‘Un ramito de violetas’ y con su segunda posición en el Festival de la OTI representando a España con la canción ‘Amor de Medianoche’.
En la madrugada del 2 de agosto de 1976, fallecía en un accidente de tráfico. Cecilia era por entonces la cantautora española más cotizada.
‘Tesoros de la tele’
‘Tesoros de la tele’ es un espacio de producción propia de RTVE, dirigido por Pedro Santos, que recupera grandes momentos del Archivo RTVE, con un montaje reposado que respeta las imágenes en su totalidad y aporta información complementaria acerca de los programas y sus protagonistas.