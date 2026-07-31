'Tesoros de la tele' estrena en La 2 un especial dedicado a Cecilia

El 2 de agosto se cumplen 50 años desde que España y el mundo despidieron a una artista irrepetible: Evangelia Sobrado Galanes, conocida como Cecilia. Como homenaje, La 2 estrena este domingo un especial de ‘Tesoros de la tele’ con los grandes momentos que protagonizó en Televisión Española.

El equipo del programa vuelve a nutrirse del Archivo RTVE para recuperar momentos emblemáticos e icónicos de Cecilia. En este especial se repasarán sus canciones más importantes, como ‘Dama, dama’, ‘Un ramito de violetas’, ‘Mi querida España’ o ‘Nada de nada’, así como las principales entrevistas que concedió.

Además, el programa contará con material inédito, fruto de la constante digitalización del Archivo RTVE y de la colaboración especial de Teresa Sobredo, hermana de Cecilia.

Un tributo a una artista única y muy avanzada para su época, que comenzó a triunfar en 1972 con su primer álbum, ‘Cecilia’, y que culminó su éxito en 1975 con su tercer disco ‘Un ramito de violetas’ y con su segunda posición en el Festival de la OTI representando a España con la canción ‘Amor de Medianoche’.

En la madrugada del 2 de agosto de 1976, fallecía en un accidente de tráfico. Cecilia era por entonces la cantautora española más cotizada.