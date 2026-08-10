'Documentos TV' estrena 'Escapar de Kabul' en el 5º aniversario del regreso al poder de los talibanes en Afganistán

Cinco años después de que los talibanes tomaran el poder en Afganistán, ‘Documentos TV’ estrena ‘Escapar de Kabul’. Este documental sigue el trepidante plan de evacuación de 125 personas, entre las que se encuentra el equipo nacional de ciclismo femenino afgano. El documental relata las múltiples y peligrosas vicisitudes que vivieron estas mujeres en busca de un futuro que les permitiera seguir sintiendo la pasión por su deporte.

Perseguidas por montar en bicicleta

El 15 de agosto de 2021, tras casi 20 años de ocupación estadounidense de Afganistán, los talibanes regresaron al poder. “Nadie esperaba que llegaran a Kabul sin resistencia alguna y que, Ashraf Ghani, el presidente de Afganistán, huyera”, afirma la activista Shannon Galpin, en ‘Escapar de Kabul’. Esto, unido a la falta de un plan de Estados Unidos para Afganistán, sumió al país en un caos absoluto. “Cuando los talibanes tomaron Kabul de la noche a la mañana terminaron con el sueño de todas las mujeres afganas”, sostiene Mohadissa, una de las componentes del equipo ciclista nacional de Afganistán.

Galpin relata que cuando cayó Kabul atacaron a las mujeres. “La mayoría de las deportistas que conozco destruyeron sus medallas”, asegura la activista. Desde ese momento, el ciclismo femenino se declaró ilegal por los talibanes. Para ellos, una mujer en bicicleta es impura, como cuenta Galpin. “Podrían ser perseguidas, detenidas, torturadas o asesinadas”, enumera el filántropo Sylvan Adams, que no dudó en contribuir al plan de Shannon: “La idea era evacuar al equipo nacional afgano de ciclismo femenino”.

Inmediatamente, Adams movió sus contactos. El primero, Yotam Polizer, fundador de la ONG IsraAID, acostumbrado a trabajar en labores de evacuación en zonas de desastre. “Creamos una red humanitaria para salvar a estas jóvenes”, relata Yotam, asombrado porque “sus vidas corrían peligro simplemente por ser mujeres que montaban en bicicleta”.

Las fronteras de Afganistán estaban completamente cerradas. Los talibanes tenían levantados puestos de control en todas las carreteras. “Necesitaba aliados potentes con influencia política, personas capaces de convencer a los países para que abriesen sus fronteras, aceptasen a estas chicas y les consiguiesen un visado”, cuenta Yotam. Adams involucró entonces a David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional, (UCI), quien los puso en contacto con el exconsejero de Estado del cantón suizo de Vaud, Philippe Leuba. “Echando la vista atrás fue una auténtica locura”, confiesa el político, pero, al mismo tiempo añade que “quizás sea una de las cosas de las que más orgulloso me siento”.